Se billedserie Der vil være spil til en hver smag og alder, når Hillerød Brætspilscafé åbner dørene til den første brætspilsfestival i Hillerød. Foto: Stine Bahrt

Send til din ven. X Artiklen: Ludo og matador skal samle folk til ny festival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ludo og matador skal samle folk til ny festival

Hillerød - 13. november 2019 kl. 09:37 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kolde vejr har for alvor meldt sin ankomst, og det betyder, at det er tid til at finde striktrøjerne findes frem fra skabet, tænde op i brændeovnen og trække brætspillene ud af reolen. Men Hillerød Brætspils Café håber at hive brætspilsentusiasterne ud af stuerne og ind i bibliotekets vandrehal, når de for første gang afholder Hillerød SpilFest den 16. november, som er en endagsfestival i brætspillets tegn.

Og ifølge medarrangør Dorthe Bøttger, der er kasserer og bestyrelsesmedlem for Hillerød Brætspils Café, falder arrangementet på et tørt sted.

- Før Topdeck kom til, som er en spilcafé og butik på Carlsbergvej, lå den nærmeste brætsspilsdistrubutør i Lyngby. Der findes en festival på tre dage i Taastrup, nogle lignende arrangementer i København, og så findes der en brætspilsfestival i Aarhus. Men Hillerød SpilFest er den første af sin art i Nordsjælland, siger hun.

Hillerød Brætspilscafé mødes hver 14. dag på Hillerød Bibliotek, hvor op til 17 personer kommer og spiller med, og interessen er kun blevet større siden caféens begyndelse. Og så dukker flere og flere små brætspilsforeninger op rundt omkring i Nordsjælland, fortæller Dorte Bøttger.

- Vi håber, at vi kan samle de her mennesker, der i forvejen interesserer sig for brætspil. Men mest af alt håber vi, at der kommer en masse mennesker igennem, der kan få sænket barrieren for, hvad brætspil er. Moderne brætspil kan sagtens læres og eksekveres på en time. Og der findes simpelthen så mange spil, at der er et spil til enhver smag, siger Dorthe Bøttger, der fortæller, at man både vil kunne spille traditionelle og mere avancerede brætspil. Og der er ingen aldersbegrænsning på spilfesten, fortæller hun.

- Til brætspilscaféerne er der mennesker fra 18 til 60 år. Men til selve festivalen er der noget for alle aldre. Vi laver også et decideret børneområde med familievenlige spil, siger hun.

Alskens brætspil Vandrehallen på Hillerød Bibliotek vil være opdelt i små områder, hvor der vil være turneringsrum, instruktionsrum og et område for fri leg, hvor man kan tage sine egne spil med hjemmefra.

- Vi vil også lave et lille område til det, vi kalder heavy boardgames som det populære Mansions of Madness. Og så har en gruppe fra brætspilscaféen lige været til den største spilmesse i Europa, hvor de har nye spil med derfra, siger hun.

Festivalen får desuden besøg af svenske Enoch Fryxelius, der er spiludvikleren bag Terraforming Mars, som har vundet mange priser og er et af de mest populære brætspil i øjeblikket, fortæller Dorthe Bøttger. SpilFesten får også besøg af TopDeck, der arrangerer turneringer med samlekortspillet Magic The Gathering hele dagen.

I anledning af den første spilfestival, har Udvalget for Kultur og Fritid bevilliget 25.000 kroner til spilfestivalen. Og der er allerede styr på, hvad pengene skal gå til.

- Vi er rigtig glade for, at kommunen har valgt at støtte vores projekt. Pengene skal gå til at reklamere. Og så kommer de til at gå til foredraget med Enoch Fryxelius og til t-shirts og forplejning til de frivillige, der hjælper til med festivalen, siger Dorthe Bøttger.

Vil leve af spil Dorte Bøttgers interesse for brætspil kom, da hun flyttede til byen for få år siden.

- Min kæreste og jeg flyttede til en mindre lejlighed, da vi flyttede til Hillerød, hvor der ikke var plads til gamingcomputere, som vi ellers spillede meget på. Så vi begyndte at spille brætspil og komme i caféen, hvor vi lærte en masse nye mennesker at kende. Jeg troede, at moderne brætspil var spil som Bezzerwizzer, men det er en gigantisk verden, og det er nærmest umuligt at følge med, siger hun.

Og Dorte Bøttger håber, at interessen for spil kan blive mere end en hobby.

- Det er stadig i opstartsfasen, men jeg håber, at jeg kan komme til at beskæftige mig med brætspil på et mere professionelt plan. Jeg vil ikke være designer eller udvikler, men jeg kunne godt tænke mig at indkøbe brætspil, siger hun.

Flere spiludviklere og butikker har sponsoreret spil til festivalen, og de gæster desuden festivalen, hvor det vil være muligt at tale med spiludviklere og købe nye spil med hjem.