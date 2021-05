Lorentzen om Frederiks Torv: - Politikerne vil blæse og have mel i munden

Jesper Lorentzen, direktør i Frederiksborg Gruppen, ærgrer sig over, at politikerne ikke stoler mere på kommunens eget Arkitekturråd. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 31. maj 2021 kl. 13:15 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Lokalpolitikernes beslutning om Frederiks Torv betyder, at det historiske gårdrum bliver reduceret, og at den aktive passage mellem Slotsgade og Frederiks Torv bliver mindsket.

Det fortæller direktør Jesper Lorentzen fra Frederiksborg Gruppen, der vil bygge en ny etagebygning på Frederiks Torv 8.

Et smalt politisk flertal i Økonomiudvalget har sendt lokalplanforslaget tilbage til Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget med de bemærkninger, at de nye bygninger skal have saddeltage, og at der skal etableres en kantzone ud mod selve Frederiks Torv med plads til ophold og udeservering.

En beslutning som betyder, at gårdmiljøet mellem bygninger bliver kraftigt reduceret, og som ændrer karakteren af opholdsrummet og passagen mellem Slotsgade og Frederiks Torv, mener Jesper Lorentzen.

- Der er et gammelt ordsprog som siger, man kan ikke både blæse og have mel i munden. Men det er netop hvad lokalpolitikerne i Hillerød Byråd prøver på, efter deres nye beslutning om Frederiks Torv. Ønsket om både at bevare det historiske gårdmiljø og etablere et areal til ophold med udeservering ud mod Frederiks Torv, er en beslutning der desværre er uforenelig med hinanden.

Synd at detailregulere nu En kantzone ud mod Frederiks Torv betyder ifølge Frederiksborg Gruppen, at en ny bebyggelse skal rykkes tættere sammen og inddrage en del af det historiske gårdrum. Saddeltage kan medføre betydelige ændringer i bygningers design og funktioner med for eksempel udvendige elevatortårne og færre opholdsrum, samt ændret lysforhold imellem bygninger og de udendørs arealer.

- Projektets fokus til dette stadie har været hvordan vi kan genskabe livet i gårdrummet, og hvordan de nye bygninger kan bindes sammen med forhusene som skal bevares, siger Jesper Lorentzen og fortsætter

- Det ville være synd for projektet at detailregulere alt fra vinduestype og tagform allerede nu. Det skal analyseres under en lokalplanlægning, om tagene skal være som spidse trekanter, enkeltsiddet hældning, karnapmotiv eller asymmetriske tage. Man finder alle slags tage i husene ud til Frederiks Torv.

Jesper Lorentzen har en appel til lokalpolitikerne om at give plads til den kreative og æstetiske arkitektur.

- Lokalpolitikerne skal understøtte den gode skabelsesproces og ikke underkende færdighederne hos de dygtige arkitekter fra Henning Larsen eller kommunens eget Arkitekturråd. Vi skal have rum til at arbejde videre for at opnå den bedste æstetiske balance med de øvrige bygninger i området. For private investorer der skal investere penge i byggeri, fratager man lysten til at investere i byen, hvis det vi kan se for os er et hus designet af kommunalpolitikere og ikke af landets dygtigste arkitekter.

Mangler kompetencer Sagen om Frederiks Torv er ifølge Lorentzen et eksempel på, hvordan flere lokalpolitikere, som har til opgave at interessere sig for arkitektur i Hillerød, ikke har de fornødne arkitekturfaglige kompetencer.

Han henviser til den politiske uenighed om, hvorvidt baghuset skulle bevares eller ej, selvom Hillerød Kommunes egen forvaltning og Arkitekturråd ikke mente, at baghuset skulle bevares.

Cafe kunne have fortsat Usikkerheden om baghusets fremtid, som allerede opstod sidste år, var ifølge Frederiksborg Gruppen en af årsagerne til, at B-Hageriet lukkede i marts. Det var nemlig meningen, at B-Hageriet skulle flytte ind i nye lokaler i det kommende byggeri ved Frederiks Torv.

- Havde politikerne haft de fornødne kompetencer, havde de også haft indsigt i at bygningerne ikke er bevaringsværdige, så havde vi måske kunne undgå, at B-hageriet måtte lukke. Vores samarbejde med B-hageriet var båret af at lejemålet var midlertidigt, og bygningen på et tidspunkt skulle nedrives. De politiske udmeldinger gav pludseligt en risiko for at bygningen skulle bevares, og dermed ændrede forudsætningerne sig for caféens videre drift. Det er hammerærgerligt for alle, siger Jesper Lorentzen.

Derfor efterlyser han en mere ordentlig og saglig behandling fra lokalpolitikerne.

- Det kræver indsigt i arkitektur, byggeteknik, økonomi, og jura at skabe god arkitektur i byplanen. Derfor håber vi, at eksemplet omkring Frederiks Torv vil være en påmindelse om, at man skal behandle disse sager med en høj saglighed, som alle parter kan respektere og anerkende, siger han.

