Lone Nielsen tager også en tredje sæson som arrangør af Hillerød Loppemarked. Men kun på fem søndage sommeren igennem. Foto: Kim Rasmussen

Loppemarked i mindre doser

Hillerød - 17. april 2018 kl. 10:17 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Loppemarked har ikke skiftet arrangør i år. Jesper Rosenkranz har meddelt, at han af personlige årsager alligevel ikke ser sig i stand til at overtage det.

Det fortæller Lone Nielsen, som de to seneste år har stået i spidsen for loppemarkedet på Torvet, til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg snupper derfor en sæson til, men det bliver i en reduceret udgave. Der vil være loppemarked fem gange fra maj til september, nemlig 6. maj, 10. juni, 1. juli, 5. august og 9. september, siger Lone Nielsen, der understreger, at der ikke vil være loppemarked i forbindelse med byfesten i juni.

Lone Nielsen overtog loppemarkedet i 2016 og tegnede en kontrakt med Hillerød Kommune for tre år. 2018 er sidste år i den aftale, og derfor behøvede hun ikke at søge om tilldelse igen, da afbuddet fra Rosenkrantz indløb.

- Jeg er stadig åben overfor tanken om at andre overtager, og de skal blot kontakte mig, siger Lone Nielsen, der på den ene side er ærgerlig over, at der ikke bliver loppemarked hver søndag, men omvendt er glad for, at hun ikke hver søndag i sommerhalvåret skal stå op kl. 6 for at gøre klar til det.

- Der er jo en del private omkostninger ved at stå for loppemarkedet, fester man skal gå tidligt hjem fra eller slet ikke deltage i. På den anden side er det synd, hvis Hillerød ikke fortsat skal have et loppemarked. Det fortjener byen, så jeg håber, at der er nogle, der vil stille op i 2019 og fremover, slutter Lone Nielsen.

Der er åbnet op for booking af stande via hendes hjemmeside www.hilleroedloppemarked.dk. Stande vil ligesom sidste år koste kr. 225. Et bord til at sætte på standen kr. 50. Til og med 1.maj kan stande købes for kr. 175.

Hillerød Loppemarked blev skabt i 2014 af Marina Blichfeldt og Eva Normann, som efter to sæsoner overlod det til Lone Nielsen.