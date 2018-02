Hillerød får et loppemarked på Torvet, også i 2018. Foto: Tore G. C. Rich

Loppemarked fortsætter i 2018

Hillerød - 13. februar 2018 kl. 11:22 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Loppemarked fortsætter - nu med to nye genbrugsentusiaster ved roret. Jesper Rosenkrantz og Morten Nielsen har netop fået tilladelse til at holde loppemarked på Torvet hver søndag fra maj til september, nu hvor Lone Nielsen takker af efter to sæsoner på Torvet.

Jesper Rosenkrantz og Morten Nielsen står også bag en plademesse i Nørrebrohallen, der har været gennemført flere gange om året i 20 år, de laver tøjmarkeder og legetøjsmarkeder - og bruger det meste af deres fritid på loppemarkeder, fortæller den ene af dem, Jesper Rosenkrantz.

- Jeg elsker loppemarkeder. Det der kommer til at gøre mest ondt ved at være arrangør, er, at jeg ikke kan gå på loppemarked om søndagen selv. Jeg har tre børn, og vi er på loppemarkeder hver weekend. Vi kører på cykel ud i det gode vejr, og så prøver vi at gøre nogle gode kup, siger Jesper Rosenkrantz, som har boet i Hillerød som barn og ung, men i dag bor i København.

Han har stadig mange venner og bekendte i Hillerød, og har nogle gange besøgt loppemarkedet på Torvet.

- Det er et loppemarked, der har mere potentiale, end der er udnyttet, siger han.

Udover at Jesper Rosenkrantz håber på godt vejr til sommer, har han en plan for, hvordan loppemarkedet kan udnytte sit potentiale bedre. Og det handler om at arbejde hen mod et loppemarked med garanti for gode fund.

- Jeg har været til masser af loppemarkeder, hvor der var propfyldt med ting, som ingen rigtig gad købe. Folk skal lære, at det ikke kun handler om at komme af med alt det gamle skrammel. Man skal også tage de gode ting med. Det, du faktisk ikke vil af med, men som du egentlig ikke bruger, siger han .

Det er dog ikke sådan, at han vil screene folks varer, før de må sælge på loppemarkedet.

- Der skal stadig være plads til, at børn kommer med deres legetøj, og at folk kommer med det fra garagen, siger Jesper Rosenkrantz, som planlægger at kickstarte salget af stande med 50 procent rabat på standen i maj, så man kan få en stand for 125 kroner.

Hillerød Loppemarked blev skabt i 2014 af Marina Blichfeldt og Eva Normann, som efter to sæsoner overlod loppemarkedet til Lone Nielsen, der i efteråret takkede af. Hillerød Loppemarked finder sted hver søndag i sommerhalvåret, på Torvet i Hillerød.