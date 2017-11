Lone Nielsen har i to sæsoner været tovholder bag loppemarkedet på Torvet, men nu takker hun af. Foto: Kim Rasmussen

Loppe-Lone takker af efter to år

Hillerød - 28. november 2017 kl. 07:01 Af Camilla Fræhr Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter to sæsoner med Hillerød loppemarked har arrangøren Lone Nielsen valgt at trække stikket. Det er den manglende energi til det, som gør, at hun nu har valgt at sige stop til at drive den fasttømrede tradition på torvet.

- Man skal have lysten, og man skal være drevet af den, for man ved ikke, hvad det kræver, før man selv står i det, siger Lone Nielsen, som nu vil satse mere på sit arbejde i Mødrehjælpen og som selvstændig. Til trods for det hårde arbejde, som ligger bag, så har Lone Nielsen ikke tænkt sig at lade Hillerød loppemarked uddø.

- Hillerød loppemarked dør ikke med mig. Det vil være synd for byen, siger Lone Nielsen, som hver søndag i perioden fra maj til september har stået for loppemarkedet på Torvet de seneste to år.

Det er to år siden, at Lone Nielsen overtog loppemarkedet fra Eva Normann og Marina Blichfeldt, som startede det tilbage i 2014. Efter to sæsoner er det svært ikke at gøre sig bemærket, når man søndag efter søndag stiller loppemarkedet op og fylder Torvet med liv.

- Der kommer glade mennesker hen og takker mig for, at jeg er på Torvet. Det kommer meget bag på mig, at folk takker mig for, at der er loppemarked på Torvet, siger Lone Nielsen overrasket.

Selv kommer hun til at savne den nære kontakt, som man får til borgerne dernede.

- Man får en meget stor og bred social kontakt, og det var også derfor, at jeg sagde ja til at stå for det i første omgang, siger Lone Nielsen og fortsætter:

- Loppemarkedet giver liv, og det er rigtig vigtigt, at der er liv på Torvet, så vi kan skabe noget hygge i byen, siger Lone Nielsen.

Derfor håber hun også på, at der er nogen, som har mod på at overtage posten efter hende, og fortsætte med at sprede glæde og øge nysgerrigheden på Torvet.

Men selvom Lone Nielsen har nydt sine søndage på Torvet med udsigt til Frederiksborg Slot, så har hun valgt at takke af. Loppemarkedet mangler derfor en ny arrangør, som fremadrettet kan sørge for liv og hygge på Torvet om søndagen.

- Man kunne måske godt sige, at loppemarkedet var første og sidste søndag i måneden, men jeg synes, at det bør være hver søndag. Det giver en genkendelseseffekt, og jeg synes, at det er enten eller, siger Lone Nielsen.

Hun har klædt sig selv på til at stå på Torvet i alt slags vejr. Loppemarkedet har i år været udfordret af vejret og særligt den kolde sommer, som vi har haft i år, men på trods af det, så har loppemarkedet kun været aflyst to gange.