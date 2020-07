Anders Blichfeldt, Anders Kozuch og Victor Thomsen udgiver sammen i dag en ny single. Pressefoto

Lokalt samarbejde bag ny overraskende Blichfeldt-single

Hillerød - 03. juli 2020 kl. 05:38 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have aflyst sin Danmarksturné med showet »Alene på Scenen« på premieredagen, fik Anders Blichfeldt et ubehageligt stort hul i kalenderen under corona. Det satte gang i et nyt samarbejde med den Hillerød-baserede unge producer-duo ACT. Resultatet er den nye sommersingle »Eftermiddag kl. 10«, der handler om, at alt er vendt på hovedet.

- Det gik for mig, at jeg ikke kommer ud og spille. Denne her turné bliver i bedste tilfælde udskudt, og sandsynligvis bliver meget af det aflyst, hvilket også endte med at ske. Så jeg gik i gang med en hel masse praktiske ting og sager. Og så gik jeg og tænkte: »Denne her verden. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende.« Det her er noget helt andet, og det har sit eget liv. Så jeg gik og tænkte over nogle analogier på det, og hvad svarer det her til. Jamen det svarer jo til, at man siger, at vi mødes i eftermiddag klokken 10 eller formiddag klokken 16. Jeg synes, der var et eller andet i det, fortæller Anders Blichfeldt i en pressemeddelelse.

I første omgang havde Anders Kozuch og Victor Thomsen, der står bag ACT, kun finjusteret, pudset og tilpasset det udgangspunkt, som Anders Blichfeldt havde sendt dem. Men så fik de besked på at slippe berøringsangsten.

- Nu går vi lige ind og hører Top 50 i DK. Nå men, det er trap, og hvad er varmt? Det ersalsa. Og så prøvede vi at gøre det til et salsa/trap-nummer med fornemmelser af varme og sommer og luft. Og så har vi lavet en musikvideo, som tager samme udgangspunkt - det hele er lidt sjovt og mærkeligt og spøjst, vi hygger og har det grineren, siger Anders Kozuch i pressemeddelelsen.

Nummerets stil ville man normalt ikke forbinde med det tidligere Big Fat Snake-medlem. Men som han selv har forklaret, så var alt i denne periode blevet vendt på hovedet, og derfor gav det på en eller anden måde mening at lave noget virkelig anderledes.

Jeg havde ikke set det nummer i den retning. Men samtidig blev jeg enormt glad, for lige pludselig kunne jeg høre, at der var noget, der faldt i hak. For nummeret handler om, at alt er omvendt i verden, der er ikke noget, der er, som det plejer at være. Og det her ville jeg aldrig have gjort, jeg var aldrig selv kommet frem til sådan en produktion. Jeg havde heller ikke opsøgt den. Men tilfældet og tiden og sangens indhold og måden, som ACT har lavet det om på, gav lige pludselig mening, siger Anders Blichfeldt.

Der er allerede lavet en musikvideo til sangen, og videoen er primært optaget i Anders Blichfeldt have. Her ser musikeren også noget anderledes ud iført solbriller og hættetrøje.

- Jeg starter jo med at smile, og så på med solbrillerne og op med hætten, og det ryger først af til allersidst. Så det her, det er en karakter. Jeg gør noget, jeg ikke plejer, og det skulle gerne understøtte resten af fortællingen, fortæller Anders Blichfeldt.

Den nye sang bliver udgivet i dag, fredag, og kan findes på diverse streamingtjenester.

Se video her:

