Lokalt krisecenter får hjælp af Soroptimisterne

Superbrugsen i Ullerød havde atter i år sagt ja til, at man måtte stå udenfor forretningen og udlevere kvindekrisecentrets ønskeseddel til kunder, som skulle ind at handle. På ønskesedlen stod der blandt andet kaffe, the, lækkerier og frugt, legetøj og bléer til børnene, samt shampoo, creme, tandpasta, julepynt. Alt sammen noget som kan sprede lys og glæde i den mørke tid til de mødre og børn, som bor på Krisecenteret, fortæller Soroptimisterne i Hillerød og fortsætter: