Lokalt juletræ lyser op i Store Lyngby

Juletræet skal i år ikke køres mere end 200 meter, når det bliver stillet op i Store Lyngby

Hillerød - 19. november 2020 kl. 14:35 Af Mdt Kontakt redaktionen

Når juletræet traditionen tro bliver stillet op på pladsen midt i Store Lyngby, kommer det ikke langvejs fra.

Juletræet er nemlig doneret af en lokal beboer, der har det i haven, men synes, at det nu er ved at blive for stort, fortæller Tage Hesselund fra Store Lyngby Grundejerforening.

Juletræet plejer at blive tændt en søndag, hvor borgerne mødes, men det er i år aflyst på grund af corona. Men der kommer stadig et juletræ på pladsen, og det vil være tændt fra søndag 29. november og frem til mellem jul og nytår i de mørke timer.

De lokale grundejerforeninger går sammen om at løse juletræsopgaven, og vognmand Elit Andersen sørger for transporten af træet, der i år er overkommelig, nemlig knapt 200 meter fra haven og hen til p-pladsen, hvor det kommer til at sprede julehygge, inden det efter nytår formentlig vil blive til flis.

"Vi er rigtig glade for, at beboerne husker på, at et træ, der er egnet til sådan en opgave, også bliver tilbudt til arrangørerne. Mange tak for det," skriver Tage Hessellund i en mail til Hillerød Posten.

