Hillerød Horse Show fylder 10 år i år. Pressefoto

Lokalt hesteshow fejrer 10 års jubilæum

Hillerød Horse Show har jubilæum. Corona påvirker show

Hillerød - 19. oktober 2020 kl. 07:41 Af Jk Kontakt redaktionen

Hillerød Horse Show fejrer 10 års jubilæum i år. Coronasituationen betyder dog nytænkning af Hillerød Horse Show i Royal Stage, der løber af stablen fredag til søndag 13. til 15. november.

"En partoutbillet gælder alle tre dage og giver også adgang til op mod 20 gratis foredrag. Og da det kan knibe med at nå det hele, får alle, der har købt billet, bagefter link til at se videooptagelser af alle de gratis foredrag," fortæller Paw Kim Olsen, som er salgsansvarlig.

Nyt er også, at den nye arena for første gang tages i brug, og så har Royal Stage overdraget arrangementet til Paw Kim Olsen, som sammen med holdet bag Malgré Tout Media står for arrangementet, skriver de i en pressemeddelelse.

Topryttere fortæller Med 61 udstillere dækkes hesteområdet ganske godt inklusive tøj, biler og græsslåningsmaskiner, og de suppleres med de mange gratis foredrag samt noget, som har været særdeles populært i mange år: Topryttere som øser af deres erfaring. Du kan fredag møde OL-rytteren i dressur Cathrine Dufour, lørdag kommer OL-deltageren Daniel Bachmann Andersen, og lørdag er der også mulighed for at møde Mette Mannseth og Nils Christian Larsen, som er blandt de førende inden for islænderridning. Der er også lagt op til en familieudflugt, hvor der også er noget for børnene.

Coronaforholdsregler Der tages alle mulige sikkerhedsforhold for at minimere risikoen for corona. Således har Royal Stage netop anskaffet en særlig tågekanon, som desinficerer tilskuerpladser, borde, stole og lokaler. Der er håndsprit over alt, medarbejderne bærer mundbind, og der er information om forholdsregler og afstandsmærker, skriver arrangørerne i pressemeddelelsen.

Du kan læse mere om show og købe billetter på www.royalstage.dk.