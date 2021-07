Erik Nielsens VVS-firma er solgt til Poul Sejr Nielsen. Her ses Erik Nielsen til venstre og Michael Madsen fra Poul Sejr Nielsen til højre. Pressefoto Foto: SEBASTIAN STIGSBY

Lokalt VVS-firma opkøbt

VVS-virksomheden Erik Nielsen fra Hillerød er blevet opkøbt af Birkerødvirksomheden Poul Sejr Nielsen

Hillerød - 11. juli 2021 kl. 14:36

Teknikentreprenøren Poul Sejr Nielsen har købt det lokale VVS-firma, Erik Nielsen VVS A/S i Hillerød.

Erik Nielsen VVS beskæftiger 18 medarbejdere og servicerer kunder med blikkenslagerarbejde, energioptimering samt VVS-service.

Michael Madsen, adm. direktør i Poul Sejr Nielsen, er yderst tilfreds med det nye opkøb:

"Med opkøbet opnår vi nu en stærkere tilstedeværelse i Hillerød og en endnu stærkere serviceforretning. Erik Nielsen VVS A/S er specialister i blikkenslagerarbejde og har leveret til store projekter som Frederiksborg Slot og Kronborg Slot. Specialister på det her niveau er der ikke mange af i branchen længere. Vi er derfor både glade og stolte over at kunne byde alle medarbejdere fra Erik Nielsen VVS A/S velkommen til Poul Sejr Nielsen," udtaler han i en pressemeddelelse.

"Det rette match" Indehaver Erik Nielsen glæder sig over at blive en del af Poul Sejr Nielsen:

"Jeg er selvsagt meget begejstret for aftalen. Der har gennem årene været en del, som har bejlet til os, men det var med Poul Sejr Nielsen, at vi så det helt rette match. Det er en virksomhed, der er kendt for at levere tårnhøj service og kvalitet, og som kunderne i Erik Nielsen VVS nu kommer til at få gavn af. Jeg er særligt glad for, at alle mine 18 dygtige medarbejdere kommer med over i Poul Sejr Nielsen. Det er i høj grad deres fortjeneste, at vi nu er en del af Nordsjællands største teknikentreprenør," udtaler han.

230 medarbejdere Poul Sejr Nielsen har over 230 medarbejdere, 120 servicebiler på vejene og en årlig omsætning på over 300 millioner kroner. Virksomheden holder til i Birkerød og udfører serviceydelser og totalløsninger inden for EL, VVS, ventilation samt blikkenslagerarbejde og har alle kompetencer samlet under ét tag.

Mdt