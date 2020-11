Kommunen vil give lokalrådene mulighed for at debattere på 'Sammen om Hillerød'. Foto: Adobe Stock

Lokalråd skal med på borgerplatform

Hillerød Kommunes 10 lokalråd skal have mulighed for at bruge Hillerød Kommunes digitale platform for borgerinvolvering 'Sammen om Hillerød' til udveksling af ideer, erfaringer og visioner.

Det mener politikerne i Udvalget for borgerinvolvering, som i juni besluttede at få undersøgt, om hvert lokalråd kan få et rum på platformen, hvor de kan indgå i en dialog med lokale borgere om deres projekter og udveksle erfaring med andre lokalråd.

Både politikere og andre interesserede kan kigge ind på platformen og søge inspiration.