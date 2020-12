Lokalråd skal have ny formand

"Det er ærgerligt, at vi mister vores formand, som har lagt en masse arbejde i vores lokalråd. Vi vil fortsætte arbejdet i bestyrelsen, hvor vi arbejder for at være byens talerør. Det er vigtigt, at Hillerød By har et talerør, da vores by er i en rivende udvikling og på trods af kommunens store borgerinvolvering, så føler nogle medborgere, at de ikke bliver hørt. Det bliver de som medlemmer af lokalrådet," siger Karen Kongsted i en pressemeddelelse.