Frederik 7. og Grevinde Danner fotograferet sammen.

Lokalråd opgiver statue af Grevinde Danner

Hillerød - 12. november 2020 kl. 17:55 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Hun skulle have stået ved siden af sin mand, Frederik 7. på Torvet i Hillerød, men det har vist sig mere end svært i disse tider at få sponsorer og fonde til at støtte en statue af Grevinde Danner.

Derfor opgiver Hillerød Bys Lokalråd, som har stået bag statue-ideen, projektet. I hvert fald indtil videre.

- Vi løber hele tiden ind i, at folk ikke svarer, eller får svaret, at der er corona. Der er ikke nogen, der tør noget i øjeblikket. Vi bliver også spurgt om, hvorvidt statuen er kommunalt funderet, men vi har ikke haft mulighed for at få en kommunal medfinansiering. Så lige nu ligger vi ideen ned, og så må vi se i fremtiden, for vi synes stadig, at det er en rigtig god ide, siger Karen Kongsted, der er konstitueret formand for Hillerød Bys Lokalråd.

10.000 ud af 1,6 million Lokalrådet havde ellers i januar hele projektet på plads. Kunstneren Malene Bjelke, der også står bag statuen af Astrid Lindgreen ved Sophienborgskolen, havde sagt ja. Det eneste, der manglede, var finansieringen. Men foreningen har på de 10 måneder, der siden er gået, kun samlet 10.000 kroner ind - penge, som du bliver tilbagebetalt til giverne.

- Vi takker alle dem, der har støttet os, det har vi været rigtig glade for, men lige nu virker det som en meget meget svær fødsel, fordi corona lægger en stopper for rigtig mange ting. Vi må se, om vi synes, at der er overskud senere. Det er godt nok ærgerligt, og jeg synes, det kunne have været rigtig rigtig flot med en statue af fru Danner. Det havde givet mening, at hun havde været der i en moderne form, siger Karen Kongsted.

Grevinden i Hillerød Frederik 7. og Louise Danner blev gift i Frederiksborg Slotskirke i 1850. Frederiksborg Slot var residensbolig for Frederik 7. og Grevinde Danner i årene 1848-1859, og det kunne mærkes i Hillerød. Grevinde Danner engagerede sig i Asylet, som var en tidlig form for børneinstitution i Hillerød, hun holdt audiens på slottet på sin fødselsdag hvert år, og til jul inviterede parret Hillerøds borgerskab og borgerskabets børn til juletræsfest. I dag minder Fantasiens Ø og Louises Ø Hillerød også om regentparrets tilstedeværelse i Hillerød.

Corona gør det svært Tom Døllner, der har været frivillig fundraiser på projektet, kalder det ligeledes ærgerligt, at pengene ikke kunne skaffes.

- Mange borgere og samarbejdspartnere har været involveret i Hillerød Bys Lokalråds arbejde for at rejse en skulptur af Grevinde Danner på Torvet i Hillerød. Vores bestræbelser på at skaffe penge er desværre ikke lykkedes i løbet af et år. Det er vort indtryk, at coronaen har fået lokale virksomheder til at undlade den slags udgifter. Og det er vort indtryk at landsdækkende fonde er helt begravet i ansøgninger til kulturarrangementer som vores. Derfor opgiver vi. Det er ærgerligt. Bestyrelsen havde set frem til at glæde byen med et lokalt, historisk kunstværk, skriver han i en mail til avisen.