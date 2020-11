Skævinges lokalråd vil sikre de mange fodgængere, som krydser Borupvej. Foto: unknown

Lokalråd ønsker ny fodgængerovergang i Skævinge

Hillerød - 28. november 2020 kl. 15:53 Af Mdt Kontakt redaktionen

Et nyt projektforslag skal gøre det muligt at etablere et fodgængerfelt på Borupvej ved Kaj Sommers Vej i Skævinge.

Forslaget kommer fra lokalrådet i Skævinge, som ønsker at sikre de mange fodgængere, der skal krydse Borupvej netop her, når de skal til dagtilbud, skole eller på arbejde.

Forvaltningen har tidligere foreslået at etablere fortov i rabatten langs Borupvej, så fodgængere kan krydse vejen ved det eksisterende fodgængerfelt ved Nygade. Fortovet er en god ide, mener lokalrådet, men det kan ikke erstatte behovet for et fodgængerfelt ved Kaj Sommers Vej.

Koster 300.000 kroner Derfor har forvaltningen nu indstillet politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, at der skal udarbejdes et projektforslag med et fodgængerfelt for at få politiets tilladelse til det, og det godkendte politikerne.

Forvaltningen skønner, at det vil koste omkring 300.000 kroner at etablere fortovet og cirka 100.000 kroner at lave fodgængerfeltet, hvis altså politiet tillader det.

