Før var der kræmmermarked - nu vil Hillerød Kommune have blandt andet virksomheder til at flytte ind på den gamle kræmmergrund. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lokalplan skal give plads til 22 meter høje erhvervsbygninger på kræmmermarkedgrunden

Ny lokalplan kan blive stemt igennem byrådet på onsdag

Hillerød - 22. oktober 2021 kl. 05:32 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Hillerød Kommune vil tillade erhvervsbygninger i en højde på op til 22 meter og i Miljøklasse 5 på den tidligere kræmmermarkedgrund i Favrholm syd for Hillerød.

I hvert fald hvis det står til et politisk flertal i byrådet, som kan stemme en ny lokalplan for kræmmergrunden igennem på mødet 27. oktober.

Har sænket højderne Lokalplanen er både godkendt af et flertal i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og i Økonomiudvalget her i oktober.

"Vi har sænket højderne på bygningerne i forhold til det første udkast. Og vi har kigget på sigtelinjerne, så vi sikrer, at nyt byggeri ikke kommer til at genere nogen. Vi har kigget planen efter i sømmene og sat højderne ned fra 25 til 22 meter, så vi er helt trygge ved, at det bliver pænt og i orden," siger Dan Riise (V), som er formand for ABT-udvalget.

De tre grundejerforeninger på nabovejene Favrholmvænget, Kighusbakken og Kildedalen er dog ikke enige og har gjort indsigelse mod lokalplanen i deres høringssvar.

"Der åbnes op for at udlægge erhvervsområdet til mere belastende virksomheder, med markant højere bygningshøjde og med en væsentlig forøgelse af byggeprocenten. Alt sammen noget som vil påvirke helheden i en efter vores opfattelse negativ retning," skriver de.

Fasthold rammerne Naboerne ønsker, at de nuværende rammer fra kommuneplanen fastholdes, så bygningerne højest bliver på 15 meter, og at det kun bliver virksomheder med Miljøklasse 4, som er mindre miljøbelastende, som tillades at rykke ind på kræmmergrunden.

"At etablere potentielt miljøbelastende industri i et samlet by-område, der oprindelig er tiltænkt at være udlagt til at være blandet bolig og erhverv, virker uhensigtsmæssigt," skriver grundejerforeningerne.

Dan Riise understreger, at det ikke er hvilke som helst virksomheder, som vil kunne flytte ind på grunden:

"Hvis vi vil have nogle medicalvirksomheder a la Novo Nordisk eller Fujifilm til at flytte ind, så er vi nødt til at hæve miljøklassen til 5. Men virksomhederne må ikke støve og støje der - så det bliver ikke en ophugsplads, der kommer til at ligge der. Det er jo også en central plads i byen, og den ligger lige der, hvor man kører ind i byen, så det er vigtigt, at der er pænt og ordentligt, og det har vi jo heldigvis også en arkitekturpolitik, der sikrer," siger han.

Der kommer også flotte, høje allétræer, som vil skærme af på grunden, fortæller han.

Det er dog langt fra alle partier, som vil stemme for lokalplanen, når den behandles på byrådsmødet 27. oktober. Peter Langer fra SF og Mette Thiesen fra Nye Borgerlige stemte imod i Økonomiudvalget, og Christina Thorholm fra Radikale Venstre tog forbehold.