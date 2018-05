Lokalplan på vej for ny bydel

Politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, var onsdag enige om at sende startredegørelsen for Favrholm City videre til økonomiudvalget. Hvis der også er flertal i Økonomiudvalget, bliver der indkaldt til et borgermøde om Favrholm City, og herefter vil arbejdet med selve lokalplanen for Hillerøds nye bydel, der skal etableres i forbindelse med det store hospitalsbyggeri syd for byen, begynde. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.