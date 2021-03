Se billedserie Den nye togstation i Hillerøds kommende bydel mod syd er kommet et skridt tættere på at blive til virkelighed. Visualisering

Lokalplan klar til ny togstation

Byggeriet af Favrholms nye station kan gå i gang, så snart den nye lokalplan er godkendt senere på måneden

Hillerød - 17. marts 2021 kl. 04:25 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Rammerne bliver nu klar til, at en ny togstation kan skyde op syd for Hillerød.

I hvert fald peger pilen i retningen af, at byrådet godkender lokalplanen for Favrholm Station, når de mødes 24. marts. Lokalplanen var 3. marts til debat i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, hvor et enigt udvalg godkendte den.

"Det bliver en super station og en god lokalplan," siger udvalgsformand Dan Riise (V).

Stationen skal betjene både S-tog og Lokalbanen på linjen Hillerød-Frederiksværk-Hundested. Den placeres vest for Overdrevsvejen, hvor S-banen og Frederiksværkbanen mødes - og på den anden side af Overdrevsvejen kommer det nye hospital, som stationen bliver forbundet med via en stibro.

Den nye station får 450 parkeringspladser og 360 cykelparkeringspladser.

Lokalplanen har været i høring frem til nytår, hvor der er kommet 13 høringssvar.

For lidt parkering Et af høringssvarene kommer fra Hillerød Bys Lokalråd, som blandt andet mener, at de 450 parkeringspladser ikke synes at være meget, og at de 10 pladser til elbiler er meget lidt.

Dan Riise lover, at der er plads i lokalplanen til at lave flere elbilpladser:

"Der kan komme mange flere elbilpladser - alle dem vi har behov for. Men det er svært for kommunen at pålægge nogle at sætte dem op - det vil de kun, hvis der er behov for det. Men lige så snart, der er et marked for det, kan det laves," siger han og mener, at de 450 p-pladser er ok:

"Man kan jo altid diskutere antallet af p-pladser, men 450 pladser er dog noget, og vi vurderer, det er fremtidssikret. Der er jo også nogle folk, som har forstand på det, som har regnet på det. Og så er der også masser af cykelparkering, så måske er vi så heldige, at nogle tager deres cykler ud til stationen - især dem der bor i nærheden," siger han.

Mangler stier Flere borgere har skrevet høringssvar, der omhandler stiforbindelser til og fra stationen, særligt fra Ny Hammersholt. Kommunen er enig i, at der er behov for at udbygge stinettet til og fra stationen, men stiforbindelserne ligger uden for lokalplansområdet, så høringssvarene vil i stedet blive taget med i en særskilt sag, som tages op i udvalget til april. Stinettet i Favrholm vil gradvist blive udbygget, efterhånden som bydelen bliver udviklet, lover kommunen.

Politikerne skal også i denne måned endeligt godkende, at kommunen bruger yderligere 43 millioner kroner på stationen hen over de næste fire år. Pengene skal blandt andet gå til at anlægge forplads og stibroen, arkæologiske udgravninger, erstatningsgolfbane, tunnelramper og køb af arealer.

"Det koster noget, men så er vi også klar til at gå med i gang med stationen, og når først hospitalet er skudt op, og stationen er klar, så er vi for alvor i gang med den nye bydel," siger Dan Riise.

