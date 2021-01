Lokalformand ærgrer sig over stemmeslugers beslutning: Jeg er ked af det

- Det er jeg rigtig ked af, for Mette er en ualmindelig dygtig, ambitiøs og arbejdssom politiker. Omvendt kommer det ikke som en kæmpe overraskelse, fordi der blandt andet er rigtig meget at lave på Christiansborg. Hun har haft travlt med at få styr på de overordnede landspolitiske linjer, og det kan være svært at gabe over begge dele. Men nu gør hun plads til en meget stor og voksende vælgerforening, som kan sætte et andet hold. Hun kommer til at være stærkt involveret i vores lokale arbejde, og hun er fortsat medlem af bestyrelsen. Men jeg har stor respekt for hendes beslutning, siger Morten Bille.