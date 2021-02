Se billedserie Lokale præster håber, at det bliver muligt at gennemføre forårets konfirmationer. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: bildschoenes - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Lokale præster tror på konfirmationer til foråret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale præster tror på konfirmationer til foråret

Lokale præster både håber og tror på, at det bliver muligt at gennemføre årets konfirmationer som planlagt

Hillerød - 03. februar 2021 kl. 05:35 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Det svæver stadig hen i det uvisse, om det bliver muligt - og tilladt - at afholde festivaler, byfester, sankthans-fester, bryllupper, og hvad der ellers hører sommeren til, i år.

Men en række lokale præster tror til gengæld på, at der er en god chance for, at konfirmanderne kan træde ind i de voksnes rækker som planlagt i april og maj.

Sidste år blev mange konfirmationer udskudt til efter sommerferien på grund af corona-situationen, men sådan kommer det forhåbentlig ikke til at gå i år, lyder det fra sognepræst Andreas Riis Damgaard fra Præstevang Kirke. Men nogen garanti kan han selvfølgelig ikke give.

"Det er selvfølgelig noget, vi har talt meget om, og det er da også et spørgsmål, der bekymrer os. Vi håber meget, at vi kan gennemføre konfirmationerne som planlagt til foråret, men jeg kan simpelthen ikke give noget entydigt svar på nuværende tidspunkt - det kommer jo også meget an på, hvordan situationen udvikler sig det kommende stykke tid. Men jeg vil godt understrege, at vi inderligt håber og satser på at kunne gennemføre konfirmationerne i april og maj," siger Andreas Riis Damgaard, der er sognepræst i Præstevang Kirke.

Flere udskyder Flere andre steder i landet har kirkerne allerede nu valgt at give deres kommende konfirmander et tilbud om, at de kan vælge af flytte deres konfirmation fra de oprindelige datoer i april og maj til august og september på grund af corona-usikkerheden.

Men det har slet ikke været i samtaleemne blandt præsterne i Hillerød.

"Det vil være rigtig trist, hvis vi bliver nødt til at udskyde konfirmationerne til efteråret. For det første er det jo noget både konfirmanderne, deres forældre, familier og venner har glædet sig til, og for det andet kommer konfirmanderne også længere væk fra det undervisningsforløb, som de har fulgt, og det synes jeg vil være ærgerligt," siger Andreas Riis Damgaard, der samtidig peger på, at der meget hurtigt kan opstå et kapacitetsproblem, hvis konfirmationerne bliver udskudt.

"Der er ikke så mange, der bliver gift eller får deres børn døbt i øjeblikket på grund af de mange restriktioner og forsamlingsloftet, så der er blevet opbygget en pukkel, der skal afvikles, når samfundet begynder at åbne igen. Og hvis vi så også bliver nødt til at flytte konfirmationerne til efteråret, så kommer der jo et stort pres på kirkerne," siger han.

Med restriktioner Også Benjamin Sloth Jensen, der er sognepræst i Grønnevang Kirke, satser benhårdt på at kunne gennemføre konfirmationerne til foråret.

"Det begynder jo at nærme sig, men jeg regner ligesom mine kolleger med, at vi kan gennemføre konfirmationer til foråret. Vi har i hvert fald ikke talt om at flytte dem til efteråret, og det tror jeg heller ikke bliver aktuelt eller nødvendigt," siger Benjamin Sloth Jensen.

Også sidste år måtte præsterne bøvle med en lang række corona-restriktioner, der skulle overholdes i forbindelse med konfirmationerne.

Konfirmanderne blev blandt andet delt op i mindre hold, man måtte ikke synge med på salmerne, og konfirmationerne var kortere end normalt.

"Det kan godt være, at vi bliver nødt til at gennemføre konfirmationerne med restriktioner igen i år - eksempelvis med færre gæster i kirken eller at dele konfirmanderne op i mindre hold, så der er plads til flere gæster i kirken. Det må vi tage til den tid, men under alle omstændigheder synes jeg, at det er et bedre alternativ end at flytte dem til efteråret," siger han.

relaterede artikler

Katrine er ny vært på Fællessang: Nostalgien har jeg arvet fra min far 19. januar 2021 kl. 08:59

Se billederne: Hillerød Kirke har fået mere plads 09. januar 2021 kl. 08:58