Lokale løbere med i ny tv-reklame

Hvem der står bag reklamefilmen, og hvad den er en reklame for, er desværre en hemmelighed. Planen var oprindeligt, at den skulle være vist på både tv og sociale medier i marts, men det afhænger af, hvordan corona-situationen udvikler sig.

24 børn og voksne løbere fra HVRunners skulle vise en stafetsituation og fik dermed samtidig mulighed for at vise, hvordan formen og træningen er blevet holdt ved lige under corona-nedlukningen - blandt andet ved hjælp af træningsplaner, onlinemotivation fra trænerne og en aktiv facebook-gruppe for klubbens medlemmer.

Alle løbere og ansatte fra filmselskabet havde forud for optagelserne fået foretaget en corona-test, og der blev også lavet en test på stedet, ligesom de corona-restriktioner, der er i forbindelse med filmproduktion, blev fulgt under hele forløbet på forsvarlig vis, fortæller Marie Ejby Hansen, der er bestyrelsesformand i HVRunners.

Filmselskabet bag reklamefilmen er ikke de første, der har fået øjnene op for den lokale løbeklub, der har et enkelt år på bagen. I uge 7 bragte ugebladet 'Søndag' et portræt af en af klubbens kvindelige løbere, som fortæller, hvordan hun først i en sen alder kom i gang med at løbe, og hvordan udviklingen i hendes løb har spillet en rolle i hendes liv under corona-nedlukningen.