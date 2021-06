Se billedserie Alsønderup er et lokalsamfund, der er kendt for at have en stor sammenhængskraft og et rigt foreningsliv, siger formanden for lokalrådet i Alsønderup, Henrik Østergaard. Her ses han foran den lukkede købmand.

Send til din ven. X Artiklen: Lokale kræfter vil skabe ny købmand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale kræfter vil skabe ny købmand

Forskellige muligheder for at puste nyt liv i den lukkede købmand i Alsønderup undersøges for tiden. Fælles for dem er lokalt engagement.

Hillerød - 21. juni 2021 kl. 07:08 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen

En taxa holder ind på parkeringspladsen foran købmanden i Alsønderup, og chaufføren stiger ud.

- Er den lukket?, spørger han overrasket henvendt til Henrik Østergaard.

Og det er den. Den lille købmand på Hillerødvej i hjertet af Alsønderup lukkede i maj måned efter i godt 10 år at være drevet af de lokale Mario og Inga Cheheibar.

- De har gjort et kæmpe stykke arbejde, men det har været svært at drive en rentabel forretning, siger Henrik Østergaard.

Nu håber Alsønderup Lokalråd, som Henrik Østergaard er formand for, og det øvrige lokalsamfund, at det på en eller anden måde kan lykkes at drive købmand i byen igen.

Et samlingssted For at vejre stemningen for at prøve at puste nyt liv i det lille torv, lavede lokalrådet nemlig et opslag på Facebook. Det har udelukkende givet positive tilkendegivelser i forthold til projektet, og endda en melding fra to lokale om, at de i et meget tidligt stadie arbejder på at stable en ny butik på benene. Butikken skal eventuelt kombineres med noget café og andre muligheder for at skabe fællesskaber.

Langt til dagligvarer - Der er nogle, som er ved at undersøge mulighederne, og det er vi selvfølgelig super glade for. Alsønderup er samlingsstedet for de byer, der ligger heromkring, og det betyder helt sikkert noget, hvis vi kan få en købmand her igen, - Det er en gammel ejendom, og det var en Brugsforening i tidernes morgen. Så det har historisk været indkøbsstedet i byen, med pakkeudlevering og håndkøbsmedicin. Derfor er det også en stor fordel for beboerne i rækkehusene lige herovre, fordi det typisk er ældre mennesker, som kan have svært ved at køre ind til byen for at handle, siger lokalrådsformanden.

For nu, hvor købmanden er lukket, kører man til Hillerød for at handle, typisk i Ullerødbyen, hvor der både er en Netto og en SuperBrugsen. Nogle kører til Helsinge.

Et andet spor, hvis dette lokale initiativ ikke fører til noget, er at skabe noget i samarbejde med sammen med Dagrofa, som lokalrådet allerede har holdt møde med. Dagrofa virkede ifølge Henrik Østergaard interesserede, men også ad den vej er engagementet fra de lokale borgere absolut nødvendigt.

- Hvis vi skal lave noget sammen med Dagrofa, ville det nok blive en Spar-købmand. Men den skal være minimum 5-600 kvadratmeter stor, så man ville skulle lave en ny og større butik et eller andet sted her i området. Og det kræver et lokalt, økonomisk engagement, for det kan kun lade sig gøre med en lokal investering på mellem en og fire millioner, fortæller Henrik Østergaard.

Derfor er Dagrofa-sporet nu sat lidt på hold, indtil det viser sig, hvad det private initiativ fører med sig.

En svær opgave - Vi har ingen interesse i at komme på tværs, hvis der er nogle lokale, som vil skabe og drive en ny købmand, så lige nu er det det spor, der bliver arbejdet videre med. Vi er som lokalråd blot med på sidelinjen og selvfølgelig støtter selvfølgelig op om det. Vi er gået ind i sagen, fordi vi gerne vil have en købmand her igen. Det er et samlingssted, hvor børnene kommer og køber en sodavand og fredagsslik, og så har vi som sagt nogle ældre medborgere tæt på, som kan have svært ved at handle andre steder. Det vil også kunne give en synergi med pizzamanden ved siden af og hjælpe ham, siger Henrik Østergaard.

- Men vi må samtidig være realistiske og indse, at det ér svært at drive en købmand sådan et sted. Folk ønsker, at den er der, men vil samtidig gerne have, at priserne er som i Netto, og så bliver det jo svært.

Lokalrådsformanden tror dog på, at det kan lykkes igen at skabe et samlingssted i byen.