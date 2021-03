Der kommer ingen indsamlere rundt fra Folkekirkens Nødhjælp i år - men du kan selv oprette en digital indsamling. Arkivfoto Foto: Mikkel Østergaard

Lokale kirker håber på opbakning til digital indsamling

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp bliver digital. Kirkerne i Hillerød håber på opbakning til den årlige indsamling, som i år foregår online på grund af coronakrisen

Hillerød - 06. marts 2021

Den 14. marts kommer der ingen og banker på din dør. Det har ellers været fast tradition siden slutningen af 90'erne, hvor Folkekirkens Nødhjælp har afholdt deres årlige dør-til-dør-indsamling.

Men på grund af corona-pandemien må indsamlingsbøsserne i år blive i skabet, og i stedet opfordres danskerne til at støtte verdens fattigste digitalt.

Håber på opbakning Jørgen Christensen, som er indsamlingsleder lokalt og sognepræst ved Frederiksborg Slotskirke, håber på opbakning i Hillerød Kommune:

"Hvis 180 borgere i Hillerød Kommune hver samler 1.000 kroner ind digitalt, så er resultatet lig det, vi plejer at få ind ved at ringe på dørene," udtaler han i en pressemeddelelse.

Ifølge Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, er der hårdt brug for hjælp:

"Vi har mere end nogensinde brug for at stå sammen - også med verdens fattigste, der er hårdt ramt af de mange nedlukninger rundt om i verden. Det betyder noget, at støtten når frem uanset hvad".

Ramt af nedlukning I 2020 blev Folkekirkens Nødhjælps indsamling ramt hårdt af coronanedlukningen, og de fik på blot to dage stablet deres digitale indsamling på benene. Alligevel lykkedes det at samle knap fem millioner kroner ind til verdens fattigste:

"Det er kun omkring halvdelen af, hvad vi plejer at samle ind, men i år har vi haft mere tid til at planlægge en digital indsamling. Derfor håber vi at kunne nå et endnu bedre resultat i år, så coronaens konsekvenser i Danmark ikke også skal ramme verdens fattigste," udtaler Birgitte Qvist-Sørensen.

Jørgen Christensen er positiv over for en digital indsamling:

"Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan mødes fysisk. Men måske er det ikke helt skidt at være tvunget til at tænke nyt. Vi skal nok få til det til at fungere, så vi stadig kan hjælpe verdens fattigste," siger han.

Opret egen indsamling Alle sognene i Hillerød kan oprette indsamlinger på hjemmesider og facebook, hvor man kan give et bidrag - men alle kan også oprette en indsamling på deres eget sociale medie.

Klik ind på indsamling.noedhjaelp.dk så er der en enkel vejledning.

Man kan også støtte verdens fattigste på mobilepay 114400

Har man brug for hjælp til at oprette en indsamling kan man kontakte Jørgen Christensen på tlf. 48249060.

