De lokale jægere deltager hvert år i arbejdet med at reducere rågekolonier rundt omkring i Hillerød. Fra venstre er det Jørgen Jacobsen, Christian Ferch og Harald Knudsen. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Lokale jægere inviterer med på tur: Når naturen bliver for meget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale jægere inviterer med på tur: Når naturen bliver for meget

Lokale jægere fortæller om deres arbejde for at bekæmpe invasive og skadevoldende dyr

Hillerød - 03. september 2021 kl. 04:00 Kontakt redaktionen

De fleste af os sætter stor pris på naturen, men engang i mellem bliver det dog lidt for meget.

I flere situationer føler mennesker sig nemlig generet af naturen og ønsker indgreb, og det kan du høre mere om, når lokale jægere inviterer med på gåtur langs Strødam Enge onsdag den 8. september.

Her vil de blandt andet fortælle om, hvordan de deltager i kampen for at reducere bestanden af invasive og skadevoldende dyr og fugle.

Trofaste læsere af Hillerød Posten vil vide, at de lokale jægere hvert år bliver bedt om at regulere rågebestanden flere steder rundt omkring i kommunen. Rågerne larmer fra tidlig morgen til sen aften og er til stor gene for dem, der bor i nærheden af en rågekoloni.

Derfor bliver jægerne, som vi har skrevet om tidligere i Hillerød Posten, hvert år sat til at regulere bestandene, så de ikke vokser sig alt for store. Og ved en flerårig indsats lykkes det som oftest at reducere antallet af råger i kolonien og dermed også støjniveauet - til stor glæde for dem, der bor i nærheden af en rågekoloni.

"Det er ikke særligt behageligt at være nabo til en rågekoloni i yngletiden. Deres aktiviteter starter tidligt om morgenen, hvor de fleste af os helst vil sove. Deres aktiviteter er meget støjende. Vi er blevet mere og mere bevidste om, at støj har en negativ effekt på vores helbred," fortæller Christian Færch Jensen fra Jægerrådet i Hillerød.

Kan smitte Men også ræve kan være et problem. De kan nemlig være ramt af sygdomme, eksempelvis skab, der betyder, at ræven mister det meste af sin pels og lider en smertefuld død. Sygdommen kan smitte både katte og hunde.

"Hvis borgere beder jægerne om at fjerne problemræve, så sætter vi en fælde op og prøver at fange ræven. Nogle gange lykkes det, andre gange ikke. Ræven er et klogt dyr. Efterfølgende afliver vi ræven," siger Christian Færch Jensen.

På turen vil jægerne også fortælle mere om krager, skader og måger, og de vil også vise, hvordan de fanger en mink.

"I sidste sæson fangede vi i Hillerød kommune 37 mink i fælder. Minken, vi har i naturen i Danmark, er undsluppet fra minkfarme, herunder også de mink som dyreaktivister slap ud fra farmene. Der har fra forskellig side været rejst tvivl om, at minkene kan overleve og formere sig i naturen. For os hersker der ingen tvivl: De mink, som vi har fanget gennem tiden, har alle været født og opvokset i naturen. Det kan man se ud fra størrelsen, og de har alle haft deres naturlige farve. Vi har enkelte gange også set reder med mink- unger. Bestanden vil således ikke uddø, selv om minkavl i Danmark er blevet forbudt," lyder det fra Christian Færch.

På turen ved Strødam Enge vil jægerne fortælle mere om deres indsats for at reducere generne fra de forstyrrende og invasive dyr og fugle. Turen den 8. september starter klokken 18.30 og forventes at slutte 20.30. Mødested er på p-pladsen ved sydenden af Strødam Engsø Strødam Mose, og man skal ikke tilmelde sig på forhånd men bare møde op.

mw



relaterede artikler

På jagt i kongens fuldendte jagtterræn 15. juni 2020 kl. 18:07

Plan om oddere i nationalpark 02. juli 2019 kl. 04:32