Flere meldte sig ind i en fodboldklub i Hillerød Kommune sidste år, viser tal fra DGI. Pressefoto: Louise Dyring Foto: Jacob Bech Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Lokale idrætsforeninger havde fremgang i medlemstallet - trods corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale idrætsforeninger havde fremgang i medlemstallet - trods corona

Hillerød Kommune formåede at bevare medlemstallet i idrætsforeningerne i coronaåret 2020

Hillerød - 18. april 2021 kl. 05:29 Kontakt redaktionen

Lukkede haller, tomme omklædningsrum og urørte græsbaner.

Landets idrætsforeninger var også sidste år hårdt ramt af corona-restriktioner og skiftende forsamlingsloft, og det kan ses på medlemstallene for 2020.

På landsplan er der kommet 89.613 færre medlemmer i foreningerne under DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), så der nu er 2.216.675 medlemmer.

Men i Hillerød Kommune lykkedes det at komme igennem 2020 med en fremgang på 146 medlemmer i forhold til året før, 2019. Der var i 2020 i alt 17.788 medlemmer i kommunens 87 idrætsforeninger under DGI og DIF, oplyser DGI i en pressemeddelelse.

Den største stigning i medlemstal i Hillerød Kommune finder man i karate, som har fået 149 flere medlemmer, mens fodbold og golf følger trop med henholdsvis 101 og 93 flere medlemmer i forhold til året før.

"Megastolt" Tallene vækker glæde hos formand for Idræt og sundhedsudvalget i Hillerød Kommune, Hanne Kirkegaard (V):

"Jeg er megastolt over vores idrætsforeninger. De har alle kæmpet for deres medlemmer ved at lave kreative udendørs aktiviteter, sociale netværk - ja, alle mulige her-og-nu-tiltag har set dagens lys," udtaler hun i pressemeddelelsen.

Hanne Kirkegaard sender samtidig en stor tak til alle de trofaste medlemmer, der har fastholdt deres medlemskab, betalt kontingent og dermed støttet op om det lokale foreningsliv.

'Bevæg dig for livet' Hillerød Kommune er visionskommune i 'Bevæg dig for Livet'-samarbejdet, som betyder, at kommunen arbejder for at gøre flere danskere aktive. Og ifølge DGI er det en af årsagerne til, at medlemstallet ikke er faldet:

"Jeg ser det som endnu et bevis på, at det nytter at fokusere på idrætten og foreningslivet, sådan som Hillerød Kommune har gjort det som 'Bevæg dig for Livet'-visionskommune," udtaler Per Frost Henriksen, formand for DGI Nordsjælland, og roser de frivillige ildsjæle i foreningerne for at knokle for at tilbyde medlemmerne aktivitet og fællesskab på nye måder under coronanedlukningen.

Hvad den fortsatte nedlukning her i 2021 kommer til at betyde for foreningernes medlemstal, vil tiden vise.

Medlemstal i Hillerød Kommune i 2020: Karate: 179 (30 i 2019), altså + 149

Fodbold: 2.793 (2.692 i 2019), altså + 101

Golf: 1.328 (1.235 i 2019), altså + 93

Tennis: 1.061 (983 i 2019), altså + 78

Ridning: 634 (574 i 2019), altså + 60

Basketball: 185 (130 i 2019), altså + 55

Håndbold: 831 (779 i 2019), altså + 52

Motorsport (2 hjul): 214 (175 i 2019), altså + 39

Badminton: 901 (874 i 2019), altså + 27

Øvrige idrætslige aktiviteter: 45, altså + 45 Mdt