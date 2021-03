Alsønderup Fester bliver desværre heller ikke til noget i år. Arkivfoto: Martin Warming

Lokale byfester satser på at gennemføre - men én er allerede blevet aflyst

Alsønderup Fester, der skulle have været afholdt i pinsen, er blevet aflyst, men både i Hillerød og Skævinge satser man på at kunne gennemføre byfesterne

Hillerød - 27. marts 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

En er allerede blevet aflyst, en anden er tvivlsom, og en tredje bliver formentlig gennemført.

Det er sommerens lokale byfester, vi taler om.

Lad os starte med den, der allerede er blevet aflyst, nemlig Alsønderup Fester. Den plejer hvert år at trække flere tusinde mennesker til Kulsviergården til en god blanding af loppemarked, byfest og masser af hygge og underholdning på kristi himmelfartsdag, men festen bliver heller ikke til noget i år, fortæller formand Michael Ruge.

"Vi besluttede i bestyrelsen i går (onsdag i sidste uge, red.), at det ikke kan lade sig gøre at gennemføre så stort et arrangement med de nuværende corona-restrtiktioner. Det gør da enormt ondt at måtte aflyse for andet år i træk, men vi må bare indse, at det ikke kan lade sig gøre," lyder det fra Michael Ruge.

Effekter hober sig op Omkring 400 frivillige plejer at give en hånd med til Alsønderup Fester, og de har blandt andet samlet effekter ind til det store loppemarked, der efter planen skulle have været afholdt i hallen på Kulsviergården. Alsønderup Fester måtte også aflyse sidste år på grund af corona, og det betyder, at der efterhånden har hobet sig en del møbler, lamper, lp-plader, amagerhylder og andre loppeeffekter op.

"Vi har tænkt os at prøve at gennemføre nogle online-auktioner på nogle af de mange effekter, som vi har samlet sammen i løbet af året. Vi ved endnu ikke helt, hvordan det kommer til at foregå, men planen er, at vi vil lave nogle spændende online-auktioner, hvor der også vil være noget underholdning," fortæller Michael Ruge.

Overskuddet fra Alsønderup Fester deles mellem den lokale idrætsforening og Kulsviergården. Alsønderup Fester plejer at sende 250.000 til 300.000 kroner videre til Støtteforeningen, som fordeler dem til idrætsforeningen og Kulsviergården på baggrund af konkrete ansøgninger, men der var altså ingen penge at give ud af sidste år, og det bliver nok også begrænset, hvad der kommer i kassen i år.

Men det er ikke kun den manglende indtjening, der ærgrer Michael Ruge.

"Vores vigtigste opgave er at skaffe penge til Kulsviergården og den lokale idrætsforening, der lider ret meget i øjeblikket, men vi synes også, at det er en del af vores opgave at lave nogle aktiviteter, der samler borgerne i lokalområdet. Det er med til at gøre det til et attraktivt sted at bo," siger han.

Afventer plan I Skævinge har man endnu ikke helt besluttet sig for, hvordan man vil gribe den lokale byfest Skønne Skævinge an i år. Det fortæller Lasse Petersen, der er formand for Klub Frivillig.

"Vi er rimelig positive omkring, at vi skal lave et eller andet. Nu afventer vi planen fra regeringen om genåbningen, og den kommer til at danne grundlag for, hvad vi gør med Skønne Skævinge i år," siger han.

Skønne Skævinge skal efter planen afholdes i uge 26 - altså i slutningen af juni. Byfesten plejer at byde på koncerter, banko, loppemarked, hoppeborg, ponyridning og meget, meget mere, men det er altså stadig tvivlsomt, hvor stor byfesten kan blive i år.

"Jeg er sikker på, at der kommer til at ske noget. Men vi ved endnu ikke, om det bliver en større byfest eller nogle små lokale tiltag som eksempelvis gøglere, der går rundt i byen, og et loppemarked. Vi havde jo rigtig mange gode ting med sidste år, hvor vi også måtte aflyse på grund af corona-pandemien. Der var nogle, der bragte mad ud med en musikant, vi tog ud med en trailer til alle børnehaverne og spillede musik, og vi havde online-banko, så der er nogle af de ting, vi sagtens kunne lave igen. Det kunne også være, at borgerne i Skævinge kunne arrangere nogle havefester med de nærmeste," lyder det fra Lasse Petersen, der selvfølgelig håber, at der er styr på corona-situationen til juni, så skævingeborgerne kan mødes og hygge sig sammen.

"Vi vil selvfølgelig gerne tjene nogle penge til de frivillige og deres foreninger, men det er ikke det primære lige nu. Som udgangspunkt gør vi det for at vedligeholde det fællesskab, vi har blandt de frivillige og skabe nogle aktiviteter og hygge for borgerne," siger Lasse Petersen.

Carsten Larsen regner med, at Hillerød Slotssø Byfest kan gennemføres i slutningen af august. Arkivfoto: Martin Warming

En fest for Hillerød Carsten Larsen, der er formand for Hillerød Events, der er med til at arrangere Hillerød Slotssø Byfest i slutningen af august, er til gengæld ret sikker på, at byfesten, der afholdes på blandt andet Posen og Torvet, kan gennemføres i år.

"Vi arbejder på, at der kommer en byfest i år," siger Carsten Larsen.

"Det skal være en byfest, hvor hillerødborgerne kan hygge sig sammen - samtidig med at vi støtter op om det lokale foreningsliv. Vi er begyndt planlægningsarbejdet, men vi venter jo stadig på en udmelding fra myndighederne i forhold til, hvad vi må, og hvad vi ikke må. Men håbet er, at vi kan få lov til at afholde nogle mindre koncerter på Posen, have nogle street food-boder rundt omkring i byen og forskellige aktiviteter på Torvet. Det er også håbet, at vi kan gennemføre vores populære travalje-stævne på Slotssøen," siger Carsten Larsen.

Men det gælder om at finde balancen, så der ikke samles alt for mange mennesker på det samme sted, tilføjer han.

"Der skal selvfølgelig være noget god underholdning, men det skal ikke være noget, der trækker flere tusinde mennesker til udefra. Der vil formentlig stadig være nogle corona-restriktioner, vi skal overholde, og tanken er, at det skal være en byfest for Hillerøds borgere. Jeg tror, at de fleste af os har behov for noget nærvær og fællesskab efterhånden," siger formanden.

Carsten Larsen tilføjer i øvrigt, at Hillerød Events også arbejder på at få lov til at sætte en storskærm op på Posen i juni, som man kan vise Danmarks EM-kampe på.

Lasse Petersen håber, at Skønne Skævinge kan gennemføres i år, men han afventer regeringens plan for en genåbning. Arkivfoto

