Lokal virksomhed investerer 250 millioner kroner og skaber 100 nye arbejdspladser

Under navnet 'FOSS Software Services' skal den nye division skabe digitale løsninger til den globale fødevarebranche. Den nye division forventes at tælle 100 ansatte indenfor tre år og kommer for første gang i FOSS' historie til at udvikle hardwareuafhængige serviceydelser.

"Vi er utroligt stolte af at være markedsledere på verdensplan, men vi ved også, at det ikke er kommet af sig selv eller vil forblive sådan uden konstant fornyelse. Når FOSS er leder på verdensmarkedet for analyseløsninger til landbrugs- og fødevareindustrien, så skyldes det, at vi utrætteligt kæmper for at være først med ny og banebrydende innovation. Det lykkes, fordi vi kontinuerligt geninvesterer 10 procent af vores omsætning i ny innovation og har nogle vanvittigt dygtige medarbejdere. Det er også grunden til, at vi laver denne investering nu og bygger den nye division op, frem for at gå den måske mere "traditionelle vej" og tillægge en eksisterende virksomhed gennem opkøb. Vi har allerede mere erfaring og viden internt, end vi kan finde og købe os til i en anden virksomhed. Det er grunden til, at vi investerer pengene i at udvikle vores egen forretning og selv finder de mest kvalificerede kandidater til den nye division", siger Kim Vejlby Hansen, adm. direktør hos FOSS, i pressemeddelelsen.