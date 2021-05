Lokal portrætkunst kom gennem nåleøjet

Med billedet af Anton ønskede Lone Laue at skabe et klassisk portræt som modvægt til nutidens selfies med filtre, der udglatter, forskønner og fjerner de små tegn med alder og liv:

"Det er et forsøg på at vise en ung mand, der har forladt sin barndom, måske endnu ikke helt føler sig som en voksen mand, men som allerede nu møder de voksnes problemstillinger. Alvoren begynder stille at gøre sit indtog, men det er også drømmenes, frihedens og de store tankers tid. Det spirer," fortæller hun om portrættet.

Hun glæder sig over, at juryen udvalgte netop hendes værk til udstillingen:

"Den internationale jury ved under voteringen ikke, hvem kunstnerne er, fordi hele udvælgelsen er anonym, så ingen har vidst, at der var en hillerødborger blandt de 150, der kom gennem nåleøjet. Det er klart, at jeg som hillerødborger er ekstra stolt og meget ydmyg over nu at hænge inde på slottet, da slottet jo betyder så meget for alle os, der bor i Hillerød," fortæller hun.