Lokal partiformand er død

Helle Pedersen, formand for socialdemokratiets partiforening i Hillerød, døde mandag. Det skriver Socialdemokratiet i Hillerød på sin facebookside.

»Helle stod altid klar til at hjælpe andre. Hun var engageret og pligtopfyldende på et niveau, der tjener til respekt og inspiration, og hun havde altid øje for de svageste. Vores tanker går til Helles familie. Hun vil blive dybt savnet af os alle«, skriver Socialdemokratiet.