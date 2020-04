Lokal kulturforgangsmand er død

I en tid, hvor man med god grund kan henfalde til megen tristesse, så er det også vigtigt at fokusere på dét og dem, der holder os vitale med deres engagement og udsyn inden for musik og teater.

Jeg ved, at rigtig mange af vores medlemmer vil savne ham i Frederiksborg Kulturcenter, nu Hillerød Musik & Teater. Det er ikke så mange provinsbyer i Danmark, der kan bryste sig af at have et så bredt kulturtilbud som Hillerød Musik & Teater kan levere.

Et utal af skuespillere og klassiske musikere har Palle Vejre, sammen med den øvrige bestyrelse, bragt til Hillerød for at skabe enestående oplevelser for os kulturnydere i byen.

Det må for os være en stor tak og en påmindelse om, at den slags ikke kommer af sig selv, men fordrer personligheder som Palle Vejre, der har lyst, vilje og kærlighed til musik og teater.