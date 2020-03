Hvis politikerne beslutter at tage hul på projektet, kommer de to butikker til at ligge mellem Hillerød Motor Co. og Føtex på Slangerupgade 56, hvor Frikirken Alive holder til i dag. Foto: Ann-Sophie Meyer

Send til din ven. X Artiklen: Lokal investor vil bygge kæmpebutikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal investor vil bygge kæmpebutikker

I dag skal politikerne tage stilling til, om der skal opføres to kæmpebutikker ved siden af Føtex på Slangerupgade.

Hillerød - 04. marts 2020 kl. 06:57 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksborg Gruppen vil opføre to store butikker på grunden, der ligger bag Føtex, hvor Frikirken Alive holder til i dag.

Butikkerne skal være på op til 3800 kvadratmeter og sælge udvalgsvarer. Det kræver en ny lokalplan, og i dag skal politikerne tage stilling til, om Hillerød Kommune skal tage hul på arbejdet med en lokalplan, der kan gøre projektet muligt.

Det fremgår ikke af den såkaldte startredegørelse for projektet, hvilke butikker, der er tale om, men der er en forhåndsaftale med to butikker, fremgår det af sagen. Og det bekræfter Jesper Steen Lorentzen, der er medejer af Frederiksborg Gruppen A/S. Han holder dog kortene meget tæt til kroppen.

- Jeg kan bekræfte, at vi har to aftaler på plads. Men af hensyn til butikkernes nuværende drift, ønsker vi ikke at offentliggøre, hvem det er, før det med sikkerhed kan gennemføres, siger Jesper Steen Lorentzen, der heller ikke ønsker at udtale sig om, hvilken type butikker, der er tale om.

Gisninger om Elgiganten Med i projektet er også ejendomsudvikleren Innovator A/S, som blandt andet har udviklet og opført den største Elgiganten i Danmark, som ligger i Aarhus.

Butikken åbnede i 2018, og er 4500 kvadratmeter stor. De står desuden bag en Elgiganten i Herning, og derfor kunne det tyde på, at Elgiganten skal flytte ind i det nye byggeri på Slangerupgade.

Allerede tilbage i 2014 blev det klart, at Elgiganten i Hillerød ønskede at rykke ind i større lokaler og blandt andet planlagde at flytte ind i Hillerød Storcenter, der som bekendt aldrig blev en realitet.

Butikken vil desuden snart blive hjemløs, da Hillerød Kommune er ved at behandle en ansøgning om et kommende større boligbyggeri, hvor Elgiganten ligger i dag.

Jesper Steen Lorentzen ønsker hverken at be- eller afkræfte, at en af aftalerne er indgået med Elgiganten.

Han fortæller dog, at han har store forhåbninger til, at politikerne vil godkende projektet.

- Vi er glade for projektet, fordi det støtter op om bymidtens detailhandel. Derfor har vi også en forventning om, at politikerne vil tage godt i mod projektet, siger han.

Lokalplanen forventes at være færdig i slutningen af året. Inden da skal politikerne tage stilling til forslaget, afholde et indledende borgermøde samt sende projektet i høring.