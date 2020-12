Lokal fyrværkerisælger: - Vi tager revanche for 2020 på nattehimlen

”Der er mere hype omkring fyrværkeri end tidligere år. Interessen er større, og det kan skyldes, at der i år bliver flere, men mindre fester, og at flere mennesker derfor skal ud og købe nytårskrudt,” siger Lasse F. Petersen.

Det er et helt usædvanligt år, vi skal sige farvel til 31. december. 2020 er besværligt lige til det sidste, for vi skal også holde nytårsaften underlagt en ny omgang restriktioner, der umuliggør store nytårsfester.

Flere batterier sammen

De sidste mange år har der været en trend, hvor vi køber færre raketter og bomberør og i stedet fokuserer mere på batterier.

Den udvikling forstærkes nu af såkaldte compound-batterier.

”Det betyder, at der allerede på fabrikken bliver sat flere batterier sammen, for eksempel to eller tre. Det gør, at prisen kommer lidt ned, og at du på lovlig vis får mere krudt på den samme lunte,” forklarer Lasse.

Han forventer også, at vi kommer til at se mere til farver, der er lidt dyrere at lave i fyrværkeri – for eksempel guld.