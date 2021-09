Lokal forfatter udgiver sin første roman for voksne

Dagen før hun skal starte i skole, kræver manden med mejetærskeren at få pengene i hånden, inden han vil høste familiens marker. Lines far starter Kadetten og siger, at han skal i banken, men i stedet ender han uden for kiosken ved gadekæret. Han sender Line ind for at købe øl på klods, og på vej ud af kiosken finder hun en sherifstjerne på trappen. Hun samler den op og ser sig om efter sheriffen, men han er der ikke, så hun putter stjernen i lommen. På vej hjem til gården standser faren i grøftekanten og henter jagtgeværet i bagagerummet. Han vil lære Line at skyde, fortæller forfatteren om handlingen.