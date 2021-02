Lokal citykoordinator skal repræsentere hovedstadsregionen i nyt handelssamarbejde

Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator i C4 og Hillerød ByForum, skal repræsentere hovedstadsregionen i et nyt samarbejde mellem netværket Danske Handelsbyer og WEAR, der er en brancheforening under Dansk Erhverv.

Danske Handelsbyer repræsenterer 60 danske handelsbyer, der arbejder for at fremtidssikre Danmarks byer med handel, service og oplevelser.

Danske Handelsbyer har blandt andet spillet en aktiv rolle i Regeringens Partnerskab for Levende Bymidter, som netop sætter fokus på at fastholde og understøtte udviklingen i de små og mellemstore byer.

Det er ingen hemmelighed, at 2020 var et meget udfordrende år for handlen i bymidterne, og ved at stå sammen i netværket og dele udfordringer og erfaringer, står flere af byerne stærkere og mere konkurrencedygtige i dag, mener Mette Kragh Faurholdt, der glæder sig til det nye samarbejde med Dansk Erhverv.

"Det er en styrkelse af handelsbyernes stemme, at vi nu har indgået et professionelt samarbejde med Dansk Erhverv. I mange år har det erhvervspolitiske fokus været på eksport og store virksomheder og alt for lidt på detailbranchen, som har næsten 5.000 ansatte i Hillerød og på landsplan repræsenterer over 80.000 arbejdspladser i udvalgsvarehandlen alene. At handelsbyerne ikke er det primære fokus kom især til udtryk, da regeringen i deres kommunikation om coronarestriktioner direkte opfordrede til at handle på internettet. Med vores nye platform vil vi styrke vores position og gøre endnu mere opmærksom på handelsbyernes vilkår," siger Mette Kragh Faurholdt.