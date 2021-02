Se billedserie Sebastian Frederiksen, som bor i Hillerød og spiller kørestolsrugby i klubben Frederiksberg Falcons, håber at kvalificere sig til Paralympiske Lege til august. Pressefoto: Bestseller for DIF Foto: BESTSELLER for DIF og Team Danma

Send til din ven. X Artiklen: Lokal atlet tæt på Paralympiske Lege Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal atlet tæt på Paralympiske Lege

Kørestolsrugbyspiller Sebastian Frederiksen fra Hillerød er blandt 13 atleter i regionen, som kan kvalificere sig Paralympiske Lege i Tokyo til sommer

Hillerød - 21. februar 2021 kl. 05:47 Kontakt redaktionen

Om et halvt år skydes de Paralympiske Lege i gang, når para-atleterne overtager scenen i Tokyo efter OL.

Læs også: Sebastian fra Hillerød sikret en plads til de Paralympiske Lege

At deltage de Paralympiske Lege, som er et af verdens største sportevents, er drømmen for rigtig mange af de danske topatleter inden for parasport.

På nuværende tidspunkt har 13 atleter i Region Hovedstaden mulighed for at kvalificere sig til PL. En af dem er Sebastian Frederiksen, der bor i Hillerød og spiller kørestolsrugby.

"De Paralympiske Lege i Tokyo er for mig en drøm og en oplevelse for livet. Nu træner jeg og gør alt, hvad jeg kan, så må det briste eller bære. Med et halvt år til har jeg særlig fokus på at tage en dag ad gangen. Det er vigtigt at holde de gode, daglige vaner, da det hjælper med at holde fokus, så man kan blive ved med at udvikle sig", fortæller han i en pressemeddelelse.

43 i bruttotrup 27-årige Sebastian Frederiksen var med til at vinde sølv ved EM i kørestolsrugby i 2019 - en placering der kvalificerede holdet til de Paralympiske Lege for første gang.

På landsplan er 43 atleter med i bruttotruppen. Forventningen er, at den endelige danske PL-trup ender på 23-28 atleter i cirka 10 forskellige idrætsgrene. Tallet er dog forbundet med en vis usikkerhed på grund af for eksempel udsatte kvalifikationsstævner.

Indtil nu har Danmark sikret sig 22 kvotepladser - heriblandt 12 pladser til landsholdet i kørestolsrugby.

Arbejder intensivt På trods af et turbulent corona-år er det nu for alvor muligt at ane Tokyo i horisonten, og hos Nicklas Bjaaland, der er chef de mission for den danske delegation, er slutspurten sat ind nu.

"Med kun et halvt år til de Paralympiske Lege har vi blikket skarpt rettet mod Tokyo. Vi arbejder intensivt for at skabe de bedste rammer for vores danske atleter. Det er en meget anderledes tid for atleterne. Det kræver dedikation og mental styrke at blive ved med at yde sit absolut bedste, selvom mange kvalifikationsstævner er blevet udsat", udtaler han.

Udover Sebastian Frederiksen fra Hillerød er også parabordtennisspiller Henrik Brammer fra Hillerød med i bruttotruppen fra Region Hovedstaden.

De Paralympiske Leges åbningsceremoni finder sted 24. august.

Mdt

relaterede artikler

Danmark booker billet til Tokyo i kørestolsrugby 10. august 2019 kl. 16:56

Danmark indleder Tokyo-jagt ved EM i overbevisende stil 07. august 2019 kl. 17:43