Lokal Volvo-chef går på pension

"Igennem sine næsten 24 år i Bilforum Nordsjælland og Autohuset Vestergaard har Palle været et kendt og vellidt ansigt blandt byens Volvo-kunder. Palles glade humør og personlighed vil blive savnet af kolleger samt kunder. Fra alle i Autohuset Vestergaard skal der lyde en kæmpe tak for den store indsats gennem alle årene. Vi ønsker Palle al muligt held og lykke i fremtiden og håber, at han kommer til at nyde sit velfortjente otium," skriver Autohuset Vestergaard i en pressemeddelelse.