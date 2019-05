Valgkampen spænder ben for, at statsministeren kan kaste sit lod i vægtskålen til fordel for Margrethe Vestager som ny formand for EU-kommissionen, sagde Lars Løkke Rasmussen på mandagens valgmøde i Hillerød Foto Kenn Thomsen

Løkke ville ikke love støtte til Vestager

- Jeg er mig pinlig meget bevist om, at vi er i valgkamp. Det kan jo være, at det slet ikke er mig, der skal deltage i udpegningen på Danmarks vegne. Det er helt fast praksis, at man i sådan en situation er meget tilbageholdende i de spørgsmål, som rækker lægere frem. Men jeg er i kontakt med Mette Frederiksen, og som liberal vil det glæde mig, hvis vi kan få en liberal formand - og Margrethe Vestager vil være en god kandidat. Det er mit synspunkt som formand for Venstre, men jeg kan ikke bare sætte mine synspunkter igennem, for det kan være, at det er en anden regering, der skal træffe beslutningen. Så jeg vil understrege det er mit synspunkt som Venstre-formand. Jeg skal selv tale med EU-formand Donald Tusk senere i dag (i går, red) og der finde ud af, præcis hvad det er for et møde vi skal have. Det er ikke sikkert der er i morgen der kommer brikker på bordet og om man vil forsøge at rykke rundt med dem. Men reglen er, at det er Regeringen udnævner en kommissær. Jeg kan mene noget om, hvad jeg selv vil gøre. Men kan ikke gøre noget uden jeg ved, hvad andre vil, lød svaret.