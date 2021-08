Løb en tur i Hillerøds gader og bliv en superhelt. Pressefoto

Løb en tur i Hillerød og bliv en superhelt

Hillerød - 18. august 2021 kl. 13:28 Kontakt redaktionen

Danmarks små og store superhelte inviteres til Helteløb ved Løberens butik i Hillerød 21. august klokken 8.

Alle deltagere får fra klokken 8 udleveret et løbenummer, heltekappe og en heltemaske i valgfri farve, så man kan klæde sig ud som superhelt, og hvert barn får et diplom for gennemførelse af Helteløbet.

Man kan gå spurte, gå eller hoppe igennem de to ruter, som enten måler en eller tre kilometer, der kan løbes op til tre gange.

Helteløbet er et familieløb, hvor det ikke handler om at nå først i mål, men derimod om at have det sjovt under løbet, imens man gør en forskel for de indlagte børn i Danmark.

Inden løbet er der fælles opvarmning.

Løbet arrangeres til fordel for Legeheltene, som arbejder for at skabe mere leg og bevægelse for de cirka 60.000 børn mellem 0-14 år, der hvert år indlægges i Danmark.

Alle skal købe billet, og overskuddet går til Børneulykkesfonden og Legeheltene.

Læs mere og køb billet på helteloebet.dk.

