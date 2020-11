Forpagter Annette Quist driver Hillerød Camping sammen med sin kæreste Taco Folkertsma. Foto: Allan Nørregaard

Liv og optimisme på byens campingplads

Flere danske gæster end normalt besøgte i år Hillerød Camping og var med til at begrænse tabet i en svær corona-sæson. Nu kommer vinteren, hvor byens centrale campingplads huser gæster på familiebesøg og weekendophold i sine helårshytter

Hillerød - 23. november 2020 kl. 06:00 Af Peter Klar Kontakt redaktionen

Trods et meget omskifteligt år præget af flere corona-bølger holder Hillerød Camping fanen højt, og her i november er der stadig liv og overnattende gæster på den hyggelige campingplads på Blytækkervej midt i Hillerød. ”Camping-sæsonen er slut, men vi har åbent for overnattende gæster i vores komforthytter vinteren over. De bliver typisk brugt af gæster, der skal have et sted at sove, mens de besøger familie i Hillerød-området, og af danske turister, der måske bruger en weekend på at opleve Nordsjælland og København,” fortæller forpagter af Hillerød Camping Annette Quist. Hillerød Camping har i alt 24 hytter. De 19 er nu lukket ned for vinteren, mens de fem komforthytter med to soveværelser, hems, en lille stue, eget bad, toilet, køkken og en overdækket terrasse bliver brugt hele året. ”Vi har en del weekendgæster lige nu, og til jul bliver hytterne især brugt af familier, der er på besøg hos slægtninge i området.”

Flere danske gæster Corona har gjort 2020 til lidt af en rutsjebanetur for Hillerød Camping. ”Vi valgte at lukke i april og gik glip af påsken, som er en af vores største perioder. I samme periode mistede vi udenlandske grupper, der havde booket hos os i maj og juni. Foråret, pinsen og Kristi Himmelfart gik sådan set ok, fordi mange danskere tog rundt i landet. De skiftende restriktioner gjorde, at vi ikke kunne køre pladsen på samme måde, som vi plejer, men vi fandt på løsninger, så vores gæster stadig kunne hygge sig og samtidig være trygge”. I den normale højsæson i juli-august var der til gengæld ikke travlt som normalt. ”Da vi ikke har fastliggere, skal vi fylde pladsen fra bunden, og da vi normalt har 60-70 procent udenlandske gæster, der ikke rejste ud denne sommer, kunne vi godt mærke det. Men vi havde en del flere danskere, end vi plejer, så det reddede os lidt. Men i alt havde vi cirka 50 procent nedgang i overnatninger og omsætning i de to måneder.” September gik til gengæld fint – bedre end i fjor – i kraft af mange danske gæster. ”Vi er nødt til at tro på, at der vil komme mere international rejseaktivitet igen til næste år, hvis der bliver mere styr på corona-situationen i Europa og Verden. Lige nu har vi ingen udenlandske bookinger i 2021. Til gengæld begynder der lige så stille at komme forhåndsbookinger fra danskere. Danskernes øgede interesse for at opleve deres eget land vil fortsætte de næste par år, tror jeg, og her i Hillerød og Nordsjælland har vi meget at byde på.”

Billigere broer og længere sommerferie Annette Quist giver gerne sit besyv med i den danske turismedebat. Ikke mindst har corona vist, at der kan gøres mere for at forbedre vilkårene for campingpladser og andre aktører i turismeindustrien. ”Jeg mener, at man allerede fra næste år bør gøre det billigere at bruge færgerne, Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Hvis vi skal leve af hinanden herhjemme, skal det ikke være for dyrt at rejse rundt. Blandt andet ville flere tyskere søge mod Sjælland, hvis det var billigere at krydse Storebælt”. Annette Quist opfordrer også politikerne til fra næste år at udvide børnenes sommerferie fra de nuværende seks til syv-otte uger. ”Så får vi fordelt sommergæsterne noget mere og undgår samme koncentration i industriferien, som desværre fylder meget i Danmark. Jeg synes, man skal udnytte den nye ferielov og tage fat på at udvide sommerferien nu med det samme. Det vil give en effekt for turismeerhvervet efter et svært 2020,” siger Annette Quist.

Populær campingplads Hillerød Camping er en af Danmarks mest populære campingpladser og blander sig jævnlig i toppen af afstemninger blandt danske campinggæster. Senest blev Hillerød Camping her i 2020 nummer to i afstemningen om Danmarks Bedste Campingplads på portalen opdagdanmark.dk. ”Vi er også stadig meget stolte over, at vi vandt Danish Camping Award i 2019 som Danmarks bedste campingplads. Det er en titel, der stadig giver os mange nye danske gæster”.

