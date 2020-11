Hillerød Bibliotek har gennemført læsegrupper for ældre med med metoden »Guided reading«, og de gode erfaringer med metoden skal nu finpudses til en helt ny model for læsegrupper, der skal hjælpe udsatte og sårbare til bedre livskvalitet.

Litteratur skal være medicin mod stress, depression og ensomhed

Det er idéen bag et forsøgsprojekt om udvikling af læsegrupper for forskellige udsatte og sårbare grupper, som Hillerød Bibliotek nu kan sætte i søen med 1,3 millioner kroner i støtte fra Kulturministeriet. Hillerød Bibliotek står i spidsen for projektet, som gennemføres i syv danske kommuner.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her