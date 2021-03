Se billedserie Lisbet Schacht Hansen fra Hillerød Bibliotekerne leverer bøger og film til de indsatte - til deres store glæde, fortæller enhedschef Jarl Baadsmand. Pressefoto

Lisbet sørger for bøger til arrestens indsatte: - For hende er vi ikke bare et nummer i rækken

Lisbet Schacht Hansen fra Hillerød Bibliotekerne har sin faste gang i Hillerød Arrest, hvor hun forsyner de indsatte med de nyeste bøger og film

Hillerød - 07. marts 2021 kl. 06:00 Af Simon Schultz van Engeland, Hillerød Bibliotekerne

Sølvkæderne om hals og håndled er tykke, og armene dækket af tatoveringer, men øjnene venlige, og stemmen blid.

"Vi føler os ikke behandlet som folk, der sidder i fængsel. For Lisbet er vi ikke bare et nummer i rækken. Hun husker, hvad det er, vi godt kan lide, og er god til med at komme med forslag til, hvad vi så kan kaste os over," siger Morten, der har siddet i Hillerød Arrest i lidt over et år, mens han ventede på sin dom.

Morten har siddet i flere arresthuse og fængsler tidligere, men tiden i Hillerød Arrest har været bedre end mange af de andre steder, han har afsonet, mener han - ikke mindst på grund af besøgene fra Lisbet Schacht Hansen fra Hillerød Bibliotek, som han har fået et rigtig godt forhold til.

"Hun er sød og kommer med et smil. For at være ærlig så har jeg jo flere triste end gode dage herinde, men det er altid en god dag, når Lisbet kommer. Vi sætter meget stor pris på, at hun kommer her. Hvis vi ikke havde den mulighed, så er det lige før, jeg ville græde. Det ville være et vanvittigt tab," siger Morten.

Det er ikke kun de 22 indsatte i Hillerød Arrest, der ser frem til Lisbet Schacht Hansens besøg. For den erfarne bibliotekar er det også et kærkomment afbræk fra hverdagen på Hillerød Bibliotek:

"Jeg plejer at sige, at nu skal jeg op til mine drenge. Jeg synes, det er utroligt rart at komme her. Det er rart at have noget, der er anderledes end det stereotype hus, vi befinder os i. Det er rart at møde nogle mennesker på en anden måde. Og føle, at man måske kan være med til at gøre deres dagligdag lidt bedre," siger hun.

Prøver med lydbøger Lisbet Schacht Hansen er normalt at finde i børneafdelingen på Hillerød Bibliotek, hvor hun hjælper børnene med at finde deres første bøger, og sådan er det faktisk også i arresten.

"Jeg kan godt blive lidt rystet over, at der er så mange af de unge, der ikke kan læse. Men så prøver jeg med lydbøger, og så bliver jeg så glad, når de kommer stolte og fortæller mig, at nu har de 'læst' deres første bog. Det er faktisk en stor ting," siger hun.

Adspredelse Enhedschef Jarl Baadsmand fra arresten er stor tilhænger af, at de indsatte har adgang til bibliotekets materialer. Både fordi de er en kilde til adspredelse i en ellers triviel hverdag, men også fordi mange af de indsatte tilegner sig ny viden, der kan gøre deres overgang til hverdagen på den anden side af murene mere gnidningsfri.

"Jeg ser meget store fordele ved, at de indsatte kan benytte biblioteket. Mit mål er, at de kommer styrket ud af deres ophold uanset deres uddannelsesbaggrund. Det er ikke sikkert, at de indsatte har været meget på biblioteket i deres fritid, inden de kom her, men måske kommer de ud herfra med en lidt bedre tilgang til det, og det tror jeg bidrager til noget positivt," siger Jarl Baadsmand.

I Hillerød har de indsatte kunne låne bibliotekets bøger siden 1979. Det begyndte med en samling materialer, som de indsatte kunne låne. Senere fik arresten tilknyttet en bibliotekar, der kom til at have sin faste gang blandt cellerne.

"Jeg tror, det er en rigtig god investering, fordi dem, de ser i dagligdagen, er fængselsbetjente, som jo ikke har fagligheden i forhold til bøgernes verden. Den kommer Lisbet med, og det er guld værd," siger enhedschefen og tilføjer:

"Det er også vigtigt for mange af de indsatte at kunne læse en bog eller se en film, og på den måde gemme sig lidt væk i den der virkelighedsflugt, det kan være. Så får de lidt ro på. De kommer ind i et andet univers og hører en anden ordlyd. De ser, at der er et andet sprog end det, de læser i anklageskrifter, eller det sprog, som er i jargonen herinde. De ser, at der findes en anden verden end den, de kommer fra. De begynder at tænke over, hvorfor de er endt her. At der er en anden vej," siger han.

Mortens rigtige navn bliver ikke brugt i denne artikel, da han ønsker at være anonym. Redaktionen er bekendt med hans rigtige navn.

Biblioteker og fængsler Alle fængsler i Danmark tilbyder de indsatte biblioteksbetjening

biblioteksbetjening I 1979 indledte Hillerød Arrest og biblioteket det første samarbejde. Det startede med en depotordning, hvor de indsatte kunne bestille materialer via arrestens ansatte

Fra 1994 fik bibliotekaren mulighed for at kommunikere direkte med de indsatte, når der var "Bibliotekarbetjening" én gang om måneden

I 2006 kom der en ny rammeaftale - fælles for alle Arresthuse i landet - som betød, at der nu er biblioteksbetjening hver 14. dag

