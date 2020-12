Lions Hillerøds giver julehjælp til borgere

"Sidste år stod Lions Hillerød uden for tre fødevarebutikker i kommunen, hvor de handlende kunne aflevere indkøbte varer, som man videregav til Mødrehjælpen i Hillerød. Mødrehjælpen stod derefter for fordelingen til trængte familier," skriver Lions Hillerød i en Pressemeddelelse.

På grund af coronasituationen mener man i år hos Lions, at det er for risikabelt at gøre det på samme måde igen i år. Derfor har man i stedet valgt at donere 25 gavekort á 400 kroner til indkøb i fødevarebutikker. Gavekortene er nu afleveret til Mødrehjælpen, som igen står for fordelingen, da de har fingeren på pulsen og ved, hvor de skal sætte ind med hjælp.