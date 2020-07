Der nu mulighed for en langtidsholdbar løsning, der kan sikre den lille butik midt i Uvelse. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Lille by vil købe truet Brugs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lille by vil købe truet Brugs

Bestyrelsen i Slangerup Brugs vil lukke lille filial i Uvelse, men nu forsøger lokale at overtage butikken.

Hillerød - 23. juli 2020 kl. 06:29 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I årevis har den lille Dagli' Brugsen midt i Uvelse ved Hillerød været truet på eksistensen. Butikken, som er en filial af Brugsen i Slangerup, har år efter år haft underskud, og bestyrelsen har derfor besluttet at forsøge at sælge bygningerne og lukke butikken. Men nu melder sig lokale kræfter på banen. De vil købe butikken og oprette en ny andelsbutik.

- Vi laver et tilbud til Slangerup Brugs om at købe ejendommen og overtage hele butikken og drive den selv, siger Claus Brandenborg, som er blandt en gruppe på 10-15 initiativtagere, der i et års tid har arbejdet på planen om at overtage butikken.

Siger bestyrelsen i Slangerup ja, skal der rejses 4,5 millioner kroner til at gennemføre købet og overtagelsen. Pengene håber gruppen på at kunne finde lokalt blandt Uvelses borgere.

En af de lokale, der allerede har givet tilsagn om at investere et stort beløb i projektet, er Niels Frølich Nielsen, som håber, at mange andre i byen også vil bakke op og skyde penge i butikken.

- Jeg synes Brugsen absolut er vigtig for Uvelse. Ud over den almindelige handel kan vi få apotektervarer, biblioteksbøger og benzin der, og så betyder det også noget, at man kan mødes dernede. Der er mange huse til salg i Uvelse, og i alle annoncerne skriver ejendomsmæglerne, at der er dagligvarer i byen, både Brugs og slagter. Jeg har også hørt en ejendomsmægler sige at vores huse vil falde drastisk i værdi, hvis Brugsen lukker. Det er bare utroligt vigtigt for byen, at den er der, siger han.

Også andre har givet tilsagn om penge til projektet, i alt for 1,5 millioner kroner fra lokale investorer, oplyser Claus Brandenborg, som forventer at købstilbuddet til bestyrelsen bliver sendt afsted i weekenden.

Købstilbuddet kommer få dage efter, at det blev kendt at bestyrelsen i Slangerup Brugsforening har vil sælge ejendommen og beholde tankstationen ved butikken. Dermed vil butikken formentlig lukke om et års tid.

Det fik initiativgruppen i Uvelse til at handle hurtigt, og tirsdag aften besluttede man, at nu skulle købstilbuddet afsted.

- Bestyrelsen har besluttet, at de vil forsøge at sælge ejendommen, og beholde brændstofssalget. Det er vi selvfølgelig kede af, så derfor giver vi nu dette tilbud, og håber at bestyrelsen vil tage imod det, siger Claus Brandenborg, som siden stiftelsen af Uvelse Brugs Venner i 2016 har kæmpet for den lille butiks overlevelse. Butikken blev i 2013 en del af Slangerup Brugsforening, der med fusionen reddede den fra lukning på grund af dårlig omsætning. Der blev investeret 1,2 millioner kroner i nyt inventar til butikken, men alligevel forsatte der med at være underskud, som år efter år blev dækket af Brugsen i Slangerup. Bestyrelsen har derfor overvejet at lukke butikken flere gange.

Men det er lykkedes at få Uvelse til at bruge butikken meget mere. Således er butikken ifølge Claus Brandenborg en halv million foran budgettet for omsætningen i år.

- Det er derfor de fleste folk undrer sig over, at bestyrelsen vil lukke butikken nu, siger han og fortsætter:

- Hovedsagen for mig og foreningen Brugsens Venner har hele tiden været at bevare vores dagligbrugs. Om det er os lokalt, der ejer den, eller om det er Slangerup er ikke så vigtigt. Vi vil bare beholde vores butik. Hvis ikke Slangerup vil drive den, må vi bare prøve selv. Når vi på meget kort tid kan skaffe en så stor del af investeringen, er vi ret fortrøstningsfulde i forhold til at skaffe det fulde beløb, siger han, som forventer at byens borgere hurtigt vil kunne rejse pengene.

- Hvis de virkelig mener, at de vil have den butik, skal de ned i lommerne og finde investeringskapital, siger Claus Brandenborg.

Planen er ikke fastlagt endnu, men man ønsker at videreføre Dagli' Brugsen som den eksisterer i dag, som en andelsforening, hvor kapitalen bliver i butikken.

Frederiksborg Amts Avis har forsøgt at træffe Michael Topp, formand for Slangerup Brugsforening, for at høre om beslutningen om at lukke butikken, men det er ikke lykkedes.