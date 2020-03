Lightergas gav panik på station

Fredag aften omkring 21.28 fik Nordsjællands Politi en anmeldelse fra Hillerød Station, hvor en 22-årig mand fortalte, at der sad en flok på 5-6 unge mennesker og sniffede lightergas fra en stor beholder i ventesalen, hvilket gav en del uro. Der blev sendt en patrulje mod stedet, og stor set samtidig med, at patruljen nåede frem, ringede en 35-årig mand til vagtcentralen og sagde, at han var ved at blive overfaldet af gruppen. Den 35-årige var i følge Nordsjællands Politi beruset, så det var lidt uklart, hvad det egentlig handlede om, men den 35-årige mand blev i hvert fald kørt afsted til hospitalet af patruljen, men det hele endte ifølge politiet med, at han alligevel ikke ville anmelde noget vold eller andet. Det oplyser Nordsjællands Politi.