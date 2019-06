Lige ved og næsten for Christina Thorholm

- Jeg ville jo gerne have haft det andet mandat, men vi har været et stærkt hold, og på den måde er jeg glad for at være blevet nummer tre og dermed 1. suppleant, siger Christina Thorholm.

- Det har været fantastisk at få mulighed for at tale med borgerne omkring de problemstillinger, som de er optaget af, og som jeg kæmper for. Jeg synes, jeg har været i valgkamp siden efteråret, for vi har talt om det længe, inden valget blev udskrevet. Så på den måde er det også dejligt at få den forløsning, og det skal jo have et resultat. Det er dejligt, at det er blevet Kristian, for jeg ved, at han er dygtig, og jeg kender ham godt, siger hun.