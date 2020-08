Lige nu: Spørg løs om Hillerød Forsyning

Klaus Markussen (V), viceborgmester og formand for Hillerød Forsyning, er lige nu på besøg på Frederiksborg Amts Avis' redaktion i Hillerød, hvor han sidder klar ved tasterne til at chatte med læserne her på sn.dk.

Du er meget velkommen til at skrive dit spørgsmål til Klaus Markussen i chatten nedenfor. Vær opmærksom på, at chatten er modereret, og at der derfor kan gå lidt tid, før dit spørgsmål dukker op i chatten. Spørgsmål eller kommentarer, der vurderes uden for emnet, vil ikke blive besvaret. Vi vil bestræbe os på at nå så mange spørgsmål som overhovedet muligt. Chatten begynder klokken 20.00 og er åben i cirka 30 minutter.