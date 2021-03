Lige nu: Hundredvis af mennesker i vaccinekø

- Det er skidekoldt at stå her. Jeg kommer her og tror, at jeg skal ind og have min vaccination. Det skal jeg bare ikke. Nu har jeg kun en chance, at tage hjem, og så bliver jeg ikke vaccineret, siger han, som ikke mener, han kan magte at stå i den lange, kolde kø. Han blev tilbudt en rullestol, men han er alene, og mangler en til at køre rullestolen.