Lidl overrasket over nej fra udvalg

Hillerød - 10. april 2019 kl. 01:20 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi blev meget overraskede, for vi har arbejdet med den sag i to år nu.

Sådan siger udviklingschef i Lidl Kristian Pedersen om Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalgets beslutning om at vende tomlen ned til Lidl og Skanskas fælles projekt med dagligvareforretning og boliger i Ullerød.

I sidste uge stemte udvalget for at forkaste startredegørelsen til projektet, hvor Lidl ville opføre en butik i UCCs bygning på hjørnet af Frederiksværksgade og Tulstrupvej, mens Skanska ville opføre 52 lejligheder på grunden mellem Netto og Nonnebuen.

Og den beslutning undrer Kristian Pedersen:

- Vi har været i dialog med kommunen gennem længere tid, vi har holdt flere møder med kommunen og udvalgsformand Dan Riise, og i hele seancen har vi fået at vide, at man var positiv over for projektet. Samtidig bliver UCC holdt hen i nogle år, fordi vi gerne ville købe bygningerne, og det virker mærkeligt. Vi havde helt klart en opfattelse af, at der ikke ville være noget problem. Skulle der endelig være et problem, ville det være i høringsperioden, siger Kristian Pedersen og tilføjer.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over det her, men Hillerød Kommune har også brugt en masse tid og kræfter på det her. Hvis du var en borger, der ville have en byggetilladelse igennem, var du kommet bag i køen, fordi medarbejderne arbejdede på det her projekt. Det er rigtig ærgerligt, siger Kristian Pedersen.

At tone rent flag fra start

Udvalgsformand Dan Riise (V) bekræfter, at han har holdt møder med Lidl.

- Jeg kan kun stå inde for det, jeg selv har sagt, og jeg har holdt møder med Lidl og forvaltningen. Men vi er i gang med at »overrule« en eksisterende lokalplan, og så er der altså kun 150 meter til der, hvor man kan bygge en Lidl, hvis man har lyst. Det handler om at tone rent flag fra start af. Vi kunne godt have sendt det ud og spurgt naboerne, men det ville have været at gøre grin med borgerne, hvis det politisk var givet på forhånd, at det ville blive skudt ned senere, forklarer Dan Riise.

Ingen Lidl på tom grund

For at Lidl kunne bygge en butik på hjørnegrunden, skulle kommunen lave en ny lokalplan. Dan Riise henviser til, at Lidl stadig har mulighed for at bygge en dagligvareforretning, blot på den anden side af Netto, hvor der allerede er en lokalplan, der også giver mulighed for boliger ovenpå forretningen. Men det afviser Kristian Pedersen at Lidl vil gøre nu.

- I forhold til os er det fuldstændig klart, at vi ikke kommer til at ligge på den anden side af Netto. Grunden har ligget tom i mange år, og det er der en grund til. Der skal bygges boliger ovenpå projektet, hvis vi skal ligge på den anden side, men det er klart en fordel, at du ligger for dig selv på grund af støj, varetransport og ind- og udgange også i forhold til naboerne og beboerne, siger Kristian Pedersen.

Hos Skanska oplyser projektchef Milo Larsen, at de afventer, hvad der endeligt sker med lokalplanen, før de vil udtale sig om, hvad de nu vil gøre.

Økonomiudvalget skal i dag, onsdag, diskutere sagen, ligesom den også skal i byrådet i næste uge.