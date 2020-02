Se billedserie Hillerøds eneste Lidl åbnede i decmber 2018 i den østlige ende af byen. Nu vil Lidl også åbne en butik i den vestlige del af byen, i Ullerød. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Lidl og Skanska prøver igen: Vil lave forretning og bofællesskab i Ullerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lidl og Skanska prøver igen: Vil lave forretning og bofællesskab i Ullerød

Hillerød - 29. februar 2020 kl. 05:16 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 10 måneder siden droppede Lidl og Skanska et projekt med boliger og dagligvarebutik i Ullerød Syd på hver sin side af Netto på Frederiksværksgade. Projektet blev præsenteret for politikerne i Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, som valgte at indstille til Økonomiudvalget ikke at gå videre med planerne. Derfor droppede parterne projektet, men nu er de klar med et nyt projekt, der denne gang består af dagligvarebutik på hjørnet af Frederiksværksgade og Tulstrupvej samt et bofællesskab på den anden side af Netto.

Bofællesskabet, som Skanska vil lave i samarbejde med EcoVillage, skal bestå af fire boliglænger, som omkranser en gårdhave og et fælleshus til fællesspisning og fælles aktiviteter. Bebyggelsen skal have en varierende facade og en højde på 2-3 etager. Der vil i økofællesskabet være stort fokus på bæredygtighed både i valg af byggematerialer, men også med valget af en el-delebilsordning, der indgår i planerne for bofællesskabet. For at der er plads til de ønskede antal boliger og opholdsarealer, foreslår Skanska, at der afviges fra kommuneplanens krav om halvanden parkeringsplads pr. bolig, så der kun er én parkeringsplads til hver bolig udover en række pladser til delebiler. Delebilordningen er ifølge startredegørelsen for projektet en forudsætning for, at bygherre vil gå videre med etablere et bofælleskab. Hvis byrådet ikke kan dispensere for parkeringskravet, har Skanska i stedet præsenteret et andet boligprojekt med mere traditionelle boliger i to blokke i 3-4 etager.

Ikke opbakning til Lidl

Forvaltningen har allerede på nuværende tidspunkt partshørt Netto og grundejerforeningerne i området. Tilbagemeldingen fra grundejerforeningerne er, at de bakker op om planerne om boliger på grunden vest for Netto, så længe byggeriet ikke bliver for højt. Til gengæld er der ikke opbakning fra de nærmeste naboer til en Lidl på hjørnegrunden, selvom grunden allerede nu er udlagt til dagligvarebutik.

»Bestyrelsen ser ikke nødvendigheden af, at der placeres endnu en dagligvarebutik i samme område, hvor der i forvejen ligger tre dagligvarebutikker til at betjene områdets beboere ganske tæt på. En placering af en dagligvarebutik af den størrelse, som Lidl ønsker at etablere, bliver ikke en lokal dagligvarebutik til gavn for lokalområdet. Lidl vil få sin omsætning ved at kannibalisere på de øvrige dagligvarebutikkers omsætning, og det er ikke ønskværdigt. Størrelsen indikerer mere, at Lidl ønsker at kunne tiltrække kunder fra et større opland end bare lokalområdet. Vi vurderer endvidere, at det ikke vil være til gavn for området at udvide med endnu en trafikkrævende butik til området. Der er allerede rigeligt trafik til og fra Netto på Frederiksværksgade«, skriver Henrik Knudsen, formand for Grundejerforeningen 335 på Allékredsen, blandt andet i sit svar til kommunen.

Heller ikke Salling Group, der ejer Netto, er begejstret over udsigten til en konkurrent som nabo.

Salling Group henviser til, at de i 2014 fik nej til at bygge på grunden, som Lidl nu ønsker at bygge på.

»Spændende projekt«

Formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget Dan Riise (V) ser frem til at behandle sagen på udvalgets møde på onsdag, hvor politikerne skal tage stilling til, om der skal igangsættes en lokalplan, så flere borgere kan høres om planerne.

- Det er et meget spændende projekt. Især muligheden for et bofællesskab, som måske er den mest væsentlige grund til at sætte en startredegørelse i gang. Jeg kan godt forstå, at Netto er imod, at der kommer en konkurrent ved siden af. Det var ventet, men vi har ikke lagt os fast på noget som helst. Men når der nu er plads til en dagligvarebutik, og der må være en, så er det fornuftigt at snakke med områdets beboere om det, siger Dan Riise.