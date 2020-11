Den nye Lidl-butik bliver bliver cirka 800 kvadratmeter stor. Foto: Martin Warming

Lidl får sit ønske opfyldt: Klar til at åbne ny butik i Hillerød

Håndværkerne er ved at lægge sidste hånd på den nye Lidl-butik på Carlsbergvej

Hillerød - 26. november 2020 kl. 08:45 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Lidl får snart sit ønske opfyldt.

Dagligvarekæden har nemlig længe ønsket at åbne endnu en butik mere i Hillerød, og torsdag den 10. december klipper borgmester Kirsten Jensen snoren til den nye Lidl-butik på Carlsbergvej 34.

Mette Lillelund Mikla bliver butikschef i den nye Lidl i Hillerød, der bliver Lidl-butik nummer 133 i Danmark.

Glæder sig Mette Lillelund Mikla har tidligere været butikschef i Lidl i Brøndby Strand, Helsingør og Jyllinge, og hun glæder sig til at byde kunderne velkommen i den nye Lidl på Carlsbergvej.

"Jeg vil gerne være på 'hej' med alle vores kunder, og have at kunderne kommer til at mærke, at hele teamet gør sit yderste, når de foretager deres indkøb hos os. Kundeoplevelsen er særlig vigtig for os, og vi vil gøre alt for, at der er en behagelig stemning i butikken. Vi har fået de flotteste fysiske rammer, en unik placering her i centrum af Hillerød og et helt fantastisk team af nye kolleger. Jeg glæder mig simpelthen så meget til åbne butikken," siger Mette Lillelund Mikla i en pressemeddelelse fra Lidl.

Indretningen af den nye Lidl-butik tager udgangspunkt i det nye butikskoncept, som er inspireret af en dansk-nordisk stil og ifølge Lidl rummer den alt det, en moderne dagligvarebutik skal indeholde.

Der er indrettet kølemontre med kød først i butikken, og der er indrettet flere 'shop in shop'-områder, for eksempel i vinafdelingen og ved frugt og grønt.

Mette Lillelund Mikla skal være butikschef i den nye Lidl. Pressefoto

Glæder sig Butikken ligger i det nye byggeri 'Ramblaen' på Carlsbergvej og får et salgsreal på 818 kvadratmeter og 59 parkeringspladser og ligger, som en ejendomsmægler ville have udtrykt det, blot et stenkast, fra blandt andet stationen, gymnasiet og bymidten.

"Jeg er virkelig glad for, at vi inden årets udgang kan byde kunderne velkommen til Lidl-butik nummer to i Hillerød. Vores butik på Centervænget i Hillerød Øst klarer sig rigtig godt, og jeg er sikker på, at butikken på Carlsbergvej også bliver en succes," siger chief property management officer i Lidl, Mads T. Nielsen.

"Vi har længe haft et ønske om at åbne i centrum af Hillerød. Butikken bliver en moderne dagligvarebutik, hvor høj kvalitet og nordisk indretning er i fokus. Jeg vil gerne sige en stor tak til alle samarbejdspartnere og Hillerød Kommune for det gode samarbejde. Og dernæst også en særlig tak til butikschef Mette Lillelund Mikla og hele hendes team," siger han i pressemeddelelsen.

Den nye Lidl-butik, der holder åbent alle dage fra klokken 7 til 21, slår dørene op torsdag den 10. december klokken 8.

Der kommer kundeparkering lige ved døren. Foto: Martin Warming

