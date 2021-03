Liberal Alliance har valgt spidskandidat i Hillerød

Liberal Alliance vil ifølge pressemeddelelsen arbejde for at sikre bedre rammer for både kommunale og private daginstitutioner, skoler og plejehjem, bedre planlægning af infrastruktur, bedre erhvervsbetingelser, mindre bureaukrati i administrationen og endelig bedre inddragelse af kommunens mange lokalråd.

"Elisabeth har solid erfaring fra seneste valgkamp og klare liberale holdninger. Det kombineret med Elisabeths evner til at samarbejde ser jeg som et stort aktiv for Liberal Alliance og vores muligheder for at opnå mandat til kommunalvalget", udtaler lokalformand Ulrik Mathorne i pressemeddelelsen.